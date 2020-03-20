港抗疫意識勝西方 持續勿鬆懈

本港一名外籍男子用口水塗抹港鐵扶手的短片在社媒瘋傳，遭網民狠批缺德。西方人防疫意識低，這與文化及外國政府宣傳有關，港人切勿博眼球有樣學樣。

fb有專頁近日廣傳一段影片，有見一名外籍男子乘港鐵港島綫時，刻意拉低口罩舔手指，再將口水抹在扶手上。港鐵周三晚發聲明強烈譴責並報警處理，肇事男子即晚亦在個人fb發文向全港市民致歉，表示自己輕視疫情嚴重性，強調自己只是拍惡搞短片私下發給朋友。

外國網有人發起 新冠肺炎挑戰

此類個案並非本港獨有，比利時上周亦有一名男子被拍下拉低口罩、用口水塗在地鐵扶手。外國網絡上更有人發起所謂「新冠肺炎挑戰」（Coronavirus Challenge），美國女網紅Ava Louise在抖音海外版上載一段自己在坐飛機時，舔機艙座廁的短片，被網民批評為博出位而無所不用其極幹出噁心的事。

西方人拿疫情開玩笑，與他們抗議意識低有關，而市民或許留意到身邊不戴口罩的不少都是外籍人士。此或因中西方文化不同，法國出現確診後，當地衞生署負責人Jerome Salomon稱「有病的人才需要戴口罩」。美國政府更強調戴口罩無助防止感染，勤洗手才是最關鍵。

美國北卡羅來納大學教堂山分校副教授Zeynep Tufekci在《紐約時報》撰文指，美國政府一方面表示口罩並非必需品，另一邊廂卻強調口罩對醫護人員是必需品，自相矛盾及削弱公信力，反映呼籲民眾勿囤口罩背後的真正原因，或是當地口罩生產量不足。

Tufekci表示，政府與其宣傳不需戴口罩，不如設法鼓勵有囤積口罩的人捐口罩給醫護，因有研究指出，人們在大難當前往往展現驚人的忘我精神。而激發忘我精神或是鼓勵人們戴口罩的一個方法，因此舉不僅保護自己，也能保護他人，尤其是高危群組如長期病患者及抵抗力較弱的人士。哈佛大學醫學院已呼籲有咳嗽或打噴嚏的人士戴上口罩，保護他人。

美媒指港確診較少 歸功戴口罩

本港經歷過2003年的沙士疫情後，對傳染病尤為警惕。

《華盛頓郵報》上周四有分析文章表示，香港雖然臨近內地，但只有120宗確診病例（現為逾200宗），美國則有逾1,000宗（現為逾9,500宗），歸功於港人自發性戴口罩，保護自己亦不傳染他人，值得美國學習。

港人有過沙士的慘痛經驗，抗疫意識較高，而外籍人士若汲取今次疫情教訓，或能改變對戴口罩的看法。疫情下需改變及適應某些生活習慣，帶來一定不便，但為保護個人及他人健康皆應注意衞生，港人切忌以為本地疫情緩和而鬆懈。

▲ 港人經歷03年沙士後，對今次疫情更為警惕，出外均戴口罩。 （梁偉榮攝）