俄沙較勁美國在後 油價長綫回45美元

本月俄羅斯與沙特因石油減產保價問題，鬧得雙方拂袖而去，市場怕石油「頂爛市」而引發油價單日下挫三成，使全球金融市場大幅波動，股市大跌！

俄沙較勁，沙特是美國的中東「頭馬」，事前肯定得到白宮認可，聯手制俄。但世界石油供求格局、俄沙雙方經濟實力及各方背後目的分析，卻為事態發展透視了方向。

沙特石油成本10美元 俄國約45

先由世界石油供求說起。現時全球每日石油需求大約9,600萬桶，俄羅斯日產可高達1,100萬桶，自用350萬桶，其餘750萬桶出口。油組國日產2,800萬桶，其中沙特1,000萬桶，自用300萬桶。中國現時取代美日成為全球最大用油國，每天消耗1,200萬桶，但自身油田已老化乾竭，去盡只能每天生產400萬桶（但業界對這數字的真實性有保留，因20年來不大可能無變動），其餘800萬桶需向外採購，其中130萬桶經海路來自沙特，170萬桶經管道來自俄羅斯，為最大供應來源。

沙特油田以巨大見稱，油儲2,100億桶，就算以每日1,000萬桶開採，還可開採至下世紀，故沙特油價成本最平，大約只是10美元一桶，但要注意沙特油田大部分由美國公司操作及受美軍保護，沙特實質上只是地主及大股東而已。

相對而言，俄羅斯油田多在杳無人煙冰天雪地的西伯利亞，開採條件艱苦而主要用美國技術及器材，運輸成本高昂，主要市場是中國及亞洲和北歐，故俄國石油成本大約是45美元一桶。不過俄國石油儲量按美國地質勘探局估算高達1,160億桶，天然氣更佔全球三成，可說底子豐厚，而「能源牌」更是強人普京的「兵器」。

俄國受美制裁 幣值大縮水

在經濟方面，俄國自2005年因入侵烏克蘭受美國制裁至今，盧布大幅貶值，滙率由前蘇聯1989年解體前的1美元兌0.97盧布，經無數次貶值在30年間貶值至原來的11萬份之一！全國人民及國庫財富被沖洗得一乾二淨！與前度石油富國伊朗貨幣里拉，在40年間兌美元貶值至原來12萬份之一，可謂難兄難弟！美元霸權的核爆殺傷力，由此可見！

故此，俄國除軍事及石油外，可謂百廢待興，而強人普京在位20多年，其勵精圖治有目共睹，雖修憲以圖永續，但已是年屆67歲，離退位日子不遠，但繼位人選卻是最高蘇維埃（Supreme Soviet of the Soviet Union）黨內的最大問題，至今難以定案。

俄羅斯現有國家主權財富基金（Russian National Wealth Fund）只有1,250億美元，而要與美國在軍事及太空上抗衡爭霸，已捉襟見肘，油價跌至30美元，估計俄羅斯每日會損失2億美元收入，與沙特鬥平賣油，又可捱多久？

沙特皇室悶聲發財 俄捉襟見肘

相比下，沙特主權財富基金（Saudi Arabia Sovereign Wealth Fund）有3,200億美元，且已作出投資部署：沙特皇室在2016年4月制定「石油後」（Post Oil）長遠國策，公布「沙特願景2030年計劃」（Saudi Arabia Vision 2030），主要內容有17項，基本覆蓋國力、民生、社會及財富分布方面，並預算投入250億美元推動。

雖然沙特常說國內全民福利開支浩大，而媒體分析更說沙特需要80美元的高油價去支撑開支，否則面臨破產！但以筆者在中東的工作體驗，對此並不認同。

沙特人口只有3,500萬（其中四分之一是油田外勞），且出生率近年有急劇下降趨勢，以多年的平均油價60美元一桶來算，日產1,000萬桶就是每天收益6億美元，半世紀以來賺了多少及人均分配多少有數得計。

查實沙特這個專制封建皇朝，說白了就是一個皇權家族企業，目前有王子1.5萬人，公主人數相若，都是特權階級及石油利益持份者，有理由相信，這些家族控制國家大部分財富，且收藏於海外的戶口也從不張揚炫富，是真正悶聲發大財一族，外人無法得知其總體資產數目，但可肯定的是全球首富一族也會相形見絀：發覺自己持有的只是他們的「零頭」矣！故俄國要與沙特「鬥燒錢」的話，高低立見。

普京圖以低油價淘汰美國頁岩油，令其破產出局，進而爭取石油定價的話語權，甚至要進一步挑戰美元霸權地位！不過油組國在80年代也曾試過增產降價，以圖遏抑上升的英國北海油田產量，但都徒勞無功，反而誤中副車，大傷前蘇聯的石油收入，引致蘇軍要從阿富汗倉皇敗走，蘇共總書記哥巴卓夫（Gorbachev）更被迫出來收拾殘局，其後導致蘇聯解體。

普京圖遏美岩油 惟恐歷史重演

似乎歷史又再重演，而美俄沙特三位主角的角色並沒有改變！這次是普京自烏克蘭事件後，又一次把自己及俄羅斯政治前途押上賭桌。沙特削價自殘，其目的就是要迫俄羅斯「埋枱就範」及向全球展示「誰是石油大佬？」，而這也是美國通過沙特展示給普京看：油價的話語權在美國！有油價話語權，才能有美元霸權地位！

近年，美國頁岩油開採成本及技術已大有改善，只要美國政府在稅收上給予空間，就更有競爭力，不會因沙特減價或俄羅斯的阻撓而停滯，這有如油價起伏無辦法制止電動車的發展。

但筆者認為低油價不可能長期維持，因為現時全球石油有三成是從海上來的，平均成本70美元一桶甚至更高，而全球石油每天的用量緩衝（Buffer）只有約100萬桶，假如低油價令海上石油停產而供應中斷，全球石油就會立即供不應求而出現油荒，令油價急升！

海上油成本高 停產勢托油價

退一萬步，假若全球石油需求跌至6,500萬桶一天而不需海上油產，這將是返回1988年的水平，全球經濟倒退32年，中國30年來經濟成果打回原形！但這似乎不可能發生。

沙特揚言增產至1,230萬桶一天去「清洗市場」，而阿聯酋則稱可每日增產100萬桶和俄國鬥平，俄方代表則改口說「談判大門依然開着」，並期望在6月雙方再開會達成共識。沙特石油部長則回應：如無誠意就毋須「再傾」，實行非誠勿擾！

美國總統特朗普近日與沙特王儲通電話，內容不作公開，可以肯定的就是「加辣」，因為他一反常態並沒有致電「老友」普京，反而下令能源局趁低吸納沙特油托市！而聯儲局突然减息一厘及再次動用量化寬鬆救市，更紓緩了頁岩油商的財務壓力來作持久戰。

美減息量寬 紓美岩油商壓力

至於這次低油價能維持多久？按油價歷史走向，油價最終會在一兩年內返回45至55美元一桶徘徊，否則俄國會出現動盪，「柏林圍牆」一幕將再次上演，全球政治大執位！回看油價在過去150年中的歷史，本來就是大上大落，不足為怪，筆者在這行業的最前綫45年，經歷過6次的石油危機，見證了「富貴險中求」這一句老話。因為多次事後證明，這都是投資及投機的最好機會！

▲ 按油價歷史走向，油價最終會在一兩年內返回45至55美元一桶徘徊。（路透社圖片）