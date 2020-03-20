酒店緊急支援 緩檢疫中心荒

外地疫情大爆發，不少留學生開始趕回港避疫，未來幾周將是疫情輸入高峰期。即使所有抵港人士昨起須強制家居檢疫14天，惟家居檢疫風險多，要避免潛在帶菌者在社區播毒，港府須設法盡快增加檢疫中心應對。

新手帶現甩漏 追蹤監察成疑

新措施落實後首天，昨新增16宗確診個案，而在之前4天，有51宗新增確診，當中約9成均有外遊紀錄，約10%為留學生，凸顯疫情倒灌嚴重性。這因為歐美政府之前防疫鬆懈，以致病毒迅速散播，不少遊客被感染。當地的香港留學生眼見疫情失控，紛回港避疫，當中有部分人可能已中招但未發病，隨着數以萬計留學生返港，令未來2至3周防疫面臨沉重壓力。

港府推出強制家居檢疫，成效備受質疑，底因有二。其一，所有入境者須佩戴新研發的電子監察手帶，但有檢疫人士投訴回家後，無法啟動與手帶相關的手機應用程式，令當局的監察追蹤形同虛設。要檢疫人士乖乖留在家，只能靠自律和履行公民責任，若對方違規外出，可能將病毒帶進社區。

其二，當局只在機場抽樣檢測入境者，着對方回家檢疫。惟本港居所空間狹窄，未必每個人有獨立房間，在家檢疫，很難跟家人保持安全距離，且要共用廚廁，大大增加交叉感染風險。一旦家人中招，或成社區播毒的幫兇。

因此，家居檢疫並非最理想防疫方法，要讓市民安心，最佳對策是將入境人士送到指定地方檢疫，避免他們即時進入社區。面對疫情倒灌來勢洶洶，有酒店業界主動提議借出酒店作檢疫中心，解決檢疫中心不足的問題。

遊客減多空房 酒店檢疫可行

租酒店檢疫可行性較大，因當前全球各國實施封關、封城，遊客銳減，不少酒店房間空置，只要酒店房間有獨立抽氣系統，符合安全衞生規定，可短期改作檢疫中心。檢疫人士在酒店房間隔離，醫護逐一採樣檢測，若呈陰性便可回家檢疫。其間不准外出，日用品和膳食由酒店員工放在房間門口，全程不會有身體接觸，減低感染風險，而相關住宿膳食費則由檢疫人士負責。這使檢疫者有地方安頓，酒店也可維持基本運作，兩蒙其利，也大大有助本港應付疫症倒灌的問題，政府應大力促成。

港府亦可研究其他可行方案，例如已落成但未入伙的公屋，是否可暫時騰出來作檢疫中心？正在興建的過渡房屋是否也可是選項之一？會否參考外國做法，徵用體育館或博覽館作臨時檢疫中心？

面對幾萬名留學生即將返港，時間非常緊迫，一方面，留學生自己當然要自律，嚴守檢疫令，他們的家人親友，亦應從旁協助抗疫，勿存僥倖之心。而港府則要盡快研究其他可行檢疫設施，盡快推出。只要能及早有對策，才能有效阻止新一輪疫情爆發。

責任編輯：劉婉雯