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將軍澳TKO Spot及Spot Mart新登場 定位健康與文化

行政人員版 04:00 2020/03/20

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領展近年不斷努力翻新旗下商場，仲落咗唔少心思令商場煥然一新。就好似將軍澳TKO Spot及Spot Mart，最近就以嶄新面貌同街坊見面，成為區內唯一以健康生活及文化作定位嘅商場及街市。黛安素來鍾意行靚靚商場，今次一定唔會錯過啦。

黛安去過TKO Spot，見到場內設有全港最大運動用品店DECATHLON，佔地36,000平方呎，提供過萬種「抵買」運動及服裝用品。除咗各類運動用品外，店舖更設有特色戶外運動體驗區，顧客購物前可率先體驗運動產品，提升購物體驗。最難得係店內不定時推出體育活動及訓練班，仲有專業運動大使駐場，為客人提供運動知識及分享心得，認真貼心。

另外，位於TKO Spot天台嘅籃球場已重投服務，住喺附近嘅街坊不妨去全新籃球場一展身手。

同場鮮活街市則命名為Spot Mart，優化後帶來更舒適及衞生嘅購物環境，引入多達50個檔戶，提供新鮮進口食材及特色小食；街市裝潢亦別具一格，用色鮮明，既通透又富層次感。領展仲請來本地新晉插畫家Vivian Ho，繪出以Spot Mart新鮮食材及運動用品為主題嘅街市壁畫，將場內新鮮及活力感覺呈現。今個周末去將軍澳時，不妨去TKO Spot及Spot Mart逛逛，仲可以同特色壁畫自拍㖭。

本文轉載自《晴報

TKO Spot及街市Spot Mart經優化後全新登場，為市民提供更優質的購物體驗。

TKO Spot商場設特色戶外運動體驗區，讓顧客可率先體驗運動產品 。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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