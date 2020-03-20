惠康新苗捐逾萬社區愛心包 助港澳市民抗疫

疫情持續肆虐，各類消毒用品甚至日常生活品都好搶手，唔少老弱社群因此好擔心，始終佢哋出門及排隊都唔係太方便。黛安知道惠康超級市場及新苗超級市場為協助港澳市民抗疫，已捐贈逾10,000份包含營養食品、小食及日用品嘅社區愛心包畀社會上有需要人士，真係好有心啊！

黛安聽公關姊妹講，惠康及新苗希望透過自己社區超市嘅身份，與超過50間慈善機構合作，為香港及澳門獨居長者、失明人士及殘疾人士提供各類日用品需要。由於最近一般食品同日用品嘅需求都急劇上升，所以惠康及新苗今次夥拍香港社會服務聯會、聖雅各福群會、澳門工會聯合總會及澳門明愛，為香港及澳門日常出入不便嘅獨居長者、失明及殘疾朋友送上呢批社區愛心包，令佢哋可以安心留喺屋企防疫，唔使成日擔心日用品唔夠用。

其實自從疫情爆發以來，大家都見到好多超級市場職員做到無停手；而惠康及新苗嘅團隊一直謹守崗位，加快運作，令貨品可以盡快上架，希望客人都可以盡快買到所需要嘅產品，真係要畀個Like佢哋呀。黛安都同惠康及新苗一樣有個期許，就係希望港澳市民可以攜手克服今次疫症挑戰，盡快恢復正常生活。

本文轉載自《晴報》

▲ 惠康及新苗聯同多個慈善機構組成義工隊，為港澳獨居長者及殘疾人士等送上社區愛心包，行動非常有意義。