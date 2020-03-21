疫情超沙士損經濟 買家無需急入市 置業家居 2020/03/21 分享： 【入市分析】現在逐一探討左右樓市走勢的一籃子因素。先探討減息及環球量化寬鬆政策，操作上，增加貨幣供應量會使債券收益率及銀行同業拆息降低，並使貨幣傾向貶值，促使資金流向實體資產，例如物業，銀行亦較傾向提 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 環球經濟動盪 震散樓市？ 今日 環球經濟動盪 震散樓市？ 中原按揭王美鳳：再次進入減息周期 正面支持樓市 今日 中原按揭王美鳳：再次進入減息周期 正面支持樓市 經絡按揭曹德明：下調CCyB 有助穩定經濟 今日 經絡按揭曹德明：下調CCyB 有助穩定經濟 翠怡花園 筍盤漸少 租客加快拍板 今日 翠怡花園 筍盤漸少 租客加快拍板 瓏門 睇樓1年 上車客終入市 今日 瓏門 睇樓1年 上車客終入市 最新專欄文章 更多 環球經濟動盪 震散樓市？ 今日 環球經濟動盪 震散樓市？ 東環 投資者$700萬購3房 享逾3厘回報 今日 東環 投資者$700萬購3房 享逾3厘回報 YOHO Town 先沽後買 細屋換大屋 今日 YOHO Town 先沽後買 細屋換大屋 藍天海岸 優質海景戶 鬥快落訂爭購 今日 藍天海岸 優質海景戶 鬥快落訂爭購 荃灣中心 半小時10組客睇樓 業主反價$10萬 今日 荃灣中心 半小時10組客睇樓 業主反價$10萬 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入