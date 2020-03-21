疫情超沙士損經濟 買家無需急入市

【入市分析】現在逐一探討左右樓市走勢的一籃子因素。先探討減息及環球量化寬鬆政策，操作上，增加貨幣供應量會使債券收益率及銀行同業拆息降低，並使貨幣傾向貶值，促使資金流向實體資產，例如物業，銀行亦較傾向提

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