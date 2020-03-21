中原按揭王美鳳：再次進入減息周期 正面支持樓市

【專家意見】中原按揭董事總經理王美鳳表示，過往美國聯邦基金利率於2008金融海嘯後曾同樣降至現水平，預料美息大幅下降將進一步推低港元拆息，1個月拆息有望於季結前跌至0.5厘或以下，料本港按息年內跌至介

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