經絡按揭曹德明：下調CCyB 有助穩定經濟

【專家意見】經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次聯儲局不足兩周內兩度減息，重返美國聯邦基金利率2008至2015年時的超低水平，因基準利率已降至接近0的水平，相信未來再次減息的機會相對較細，但不排除

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