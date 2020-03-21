經絡按揭曹德明：下調CCyB 有助穩定經濟 置業家居 2020/03/21 分享： 【專家意見】經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次聯儲局不足兩周內兩度減息，重返美國聯邦基金利率2008至2015年時的超低水平，因基準利率已降至接近0的水平，相信未來再次減息的機會相對較細，但不排除 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 環球經濟動盪 震散樓市？ 今日 環球經濟動盪 震散樓市？ 疫情超沙士損經濟 買家無需急入市 今日 疫情超沙士損經濟 買家無需急入市 中原按揭王美鳳：再次進入減息周期 正面支持樓市 今日 中原按揭王美鳳：再次進入減息周期 正面支持樓市 翠怡花園 筍盤漸少 租客加快拍板 今日 翠怡花園 筍盤漸少 租客加快拍板 瓏門 睇樓1年 上車客終入市 今日 瓏門 睇樓1年 上車客終入市 最新專欄文章 更多 環球經濟動盪 震散樓市？ 今日 環球經濟動盪 震散樓市？ 東環 投資者$700萬購3房 享逾3厘回報 今日 東環 投資者$700萬購3房 享逾3厘回報 YOHO Town 先沽後買 細屋換大屋 今日 YOHO Town 先沽後買 細屋換大屋 荃灣中心 半小時10組客睇樓 業主反價$10萬 今日 荃灣中心 半小時10組客睇樓 業主反價$10萬 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入