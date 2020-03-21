翠怡花園 筍盤漸少 租客加快拍板 置業家居 2020/03/21 分享： 【減息下二手成交實錄】有位青衣區的租客見樓價開始回落，希望在市場可以執到平貨上車，早於今年1月在區內物色心儀單位。但美國開始減息，業主陸續收窄議價空間，導致本港樓市進一步升溫，加上筍盤早前已經被迅速掃 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 環球經濟動盪 震散樓市？ 今日 環球經濟動盪 震散樓市？ 疫情超沙士損經濟 買家無需急入市 今日 疫情超沙士損經濟 買家無需急入市 中原按揭王美鳳：再次進入減息周期 正面支持樓市 今日 中原按揭王美鳳：再次進入減息周期 正面支持樓市 經絡按揭曹德明：下調CCyB 有助穩定經濟 今日 經絡按揭曹德明：下調CCyB 有助穩定經濟 瓏門 睇樓1年 上車客終入市 今日 瓏門 睇樓1年 上車客終入市 最新專欄文章 更多 環球經濟動盪 震散樓市？ 今日 環球經濟動盪 震散樓市？ 東環 投資者$700萬購3房 享逾3厘回報 今日 東環 投資者$700萬購3房 享逾3厘回報 YOHO Town 先沽後買 細屋換大屋 今日 YOHO Town 先沽後買 細屋換大屋 荃灣中心 半小時10組客睇樓 業主反價$10萬 今日 荃灣中心 半小時10組客睇樓 業主反價$10萬 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入