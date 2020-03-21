翠怡花園 筍盤漸少 租客加快拍板

【減息下二手成交實錄】有位青衣區的租客見樓價開始回落，希望在市場可以執到平貨上車，早於今年1月在區內物色心儀單位。但美國開始減息，業主陸續收窄議價空間，導致本港樓市進一步升溫，加上筍盤早前已經被迅速掃

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