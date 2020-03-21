瓏門 睇樓1年 上車客終入市

【減息下二手成交實錄】低息環境持續，有上車客睇樓1年終於決定入市。中原地產副分區營業經理鍾宏遠表示，該名上車客預算約$800萬入市，自去年開始睇樓，親身經歷樓市急升與滑落，認為現時樓價與一年前相若，不

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