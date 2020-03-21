荃灣中心 半小時10組客睇樓 業主反價$10萬

【減息下二手成交實錄】美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣中心5座中層D室，實用面積324平方呎，單位本身有租客居住，租約要到本月底才會完結。原本業主已經答應$440萬交吉賣予上車客，不設睇樓。但

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