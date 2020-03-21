荃灣中心 半小時10組客睇樓 業主反價$10萬 置業家居 2020/03/21 分享： 【減息下二手成交實錄】美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣中心5座中層D室，實用面積324平方呎，單位本身有租客居住，租約要到本月底才會完結。原本業主已經答應$440萬交吉賣予上車客，不設睇樓。但 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 環球經濟動盪 震散樓市？ 今日 環球經濟動盪 震散樓市？ 疫情超沙士損經濟 買家無需急入市 今日 疫情超沙士損經濟 買家無需急入市 中原按揭王美鳳：再次進入減息周期 正面支持樓市 今日 中原按揭王美鳳：再次進入減息周期 正面支持樓市 經絡按揭曹德明：下調CCyB 有助穩定經濟 今日 經絡按揭曹德明：下調CCyB 有助穩定經濟 翠怡花園 筍盤漸少 租客加快拍板 今日 翠怡花園 筍盤漸少 租客加快拍板 最新專欄文章 更多 環球經濟動盪 震散樓市？ 今日 環球經濟動盪 震散樓市？ 東環 投資者$700萬購3房 享逾3厘回報 今日 東環 投資者$700萬購3房 享逾3厘回報 YOHO Town 先沽後買 細屋換大屋 今日 YOHO Town 先沽後買 細屋換大屋 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入