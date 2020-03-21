藍天海岸 優質海景戶 鬥快落訂爭購 置業家居 2020/03/21 分享： 【減息下二手成交實錄】東涌藍天海岸出現搶盤的情況，買家要鬥快落訂才可以購入心儀單位，同時亦有業主睇淡後市大幅劈價。中原地產分行經理曾顯業表示，藍天海岸2座極高層C室，實用面積911平方呎，3房（連套房 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 環球經濟動盪 震散樓市？ 今日 環球經濟動盪 震散樓市？ 疫情超沙士損經濟 買家無需急入市 今日 疫情超沙士損經濟 買家無需急入市 中原按揭王美鳳：再次進入減息周期 正面支持樓市 今日 中原按揭王美鳳：再次進入減息周期 正面支持樓市 經絡按揭曹德明：下調CCyB 有助穩定經濟 今日 經絡按揭曹德明：下調CCyB 有助穩定經濟 翠怡花園 筍盤漸少 租客加快拍板 今日 翠怡花園 筍盤漸少 租客加快拍板 最新專欄文章 更多 環球經濟動盪 震散樓市？ 今日 環球經濟動盪 震散樓市？ 東環 投資者$700萬購3房 享逾3厘回報 今日 東環 投資者$700萬購3房 享逾3厘回報 YOHO Town 先沽後買 細屋換大屋 今日 YOHO Town 先沽後買 細屋換大屋 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入