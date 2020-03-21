藍天海岸 優質海景戶 鬥快落訂爭購

【減息下二手成交實錄】東涌藍天海岸出現搶盤的情況，買家要鬥快落訂才可以購入心儀單位，同時亦有業主睇淡後市大幅劈價。中原地產分行經理曾顯業表示，藍天海岸2座極高層C室，實用面積911平方呎，3房（連套房

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