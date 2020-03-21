去年10月放寬按保 俗稱「林鄭Plan」 置業家居 2020/03/21 分享： 【話你知】去年10月中政府放寬按保，修訂後，九成按揭樓價上限由原先$400萬調高至$800萬，$900萬以下之按揭額上限為$720萬，而$800萬以上至$900萬的按揭成數仍可高達8成幾，而八成按揭樓 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 新按保下新盤建期受捧 餘貨谷銷情續增折扣 今日 新按保下新盤建期受捧 餘貨谷銷情續增折扣 今日賣280伙 OCEAN MARINI次輪售102伙 今日 今日賣280伙 OCEAN MARINI次輪售102伙 Wetland Seasons Park（第2期） 最快下周開價 首推不少於140伙 今日 Wetland Seasons Park（第2期） 最快下周開價 首推不少於140伙 THE CARMEL 4房複式示位 高貴典雅 今日 THE CARMEL 4房複式示位 高貴典雅 最新專欄文章 更多 THE CARMEL 4房複式示位 高貴典雅 今日 THE CARMEL 4房複式示位 高貴典雅 今日賣280伙 OCEAN MARINI次輪售102伙 今日 今日賣280伙 OCEAN MARINI次輪售102伙 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 2020/03/14 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入