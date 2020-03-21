去年10月放寬按保 俗稱「林鄭Plan」

【話你知】去年10月中政府放寬按保，修訂後，九成按揭樓價上限由原先$400萬調高至$800萬，$900萬以下之按揭額上限為$720萬，而$800萬以上至$900萬的按揭成數仍可高達8成幾，而八成按揭樓

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