今日賣280伙 OCEAN MARINI次輪售102伙 置業家居 2020/03/21 分享： 【一手銷售】本周末新盤銷售全集中周六（21日）開售，共280伙單位，分布6個新盤，單位數字再創為本港1月首錄確診新冠肺炎以來最多單位開售的周六日。 將軍澳OCEAN MARINI進入次輪102伙銷售，全 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 新按保下新盤建期受捧 餘貨谷銷情續增折扣 今日 新按保下新盤建期受捧 餘貨谷銷情續增折扣 去年10月放寬按保 俗稱「林鄭Plan」 今日 去年10月放寬按保 俗稱「林鄭Plan」 Wetland Seasons Park（第2期） 最快下周開價 首推不少於140伙 今日 Wetland Seasons Park（第2期） 最快下周開價 首推不少於140伙 THE CARMEL 4房複式示位 高貴典雅 今日 THE CARMEL 4房複式示位 高貴典雅 最新專欄文章 更多 新按保下新盤建期受捧 餘貨谷銷情續增折扣 今日 新按保下新盤建期受捧 餘貨谷銷情續增折扣 THE CARMEL 4房複式示位 高貴典雅 今日 THE CARMEL 4房複式示位 高貴典雅 Wetland Seasons Park（第2期） 最快下周開價 首推不少於140伙 今日 Wetland Seasons Park（第2期） 最快下周開價 首推不少於140伙 去年10月放寬按保 俗稱「林鄭Plan」 今日 去年10月放寬按保 俗稱「林鄭Plan」 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 2020/03/14 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入