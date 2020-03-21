今日賣280伙 OCEAN MARINI次輪售102伙

【一手銷售】本周末新盤銷售全集中周六（21日）開售，共280伙單位，分布6個新盤，單位數字再創為本港1月首錄確診新冠肺炎以來最多單位開售的周六日。

將軍澳OCEAN MARINI進入次輪102伙銷售，全

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