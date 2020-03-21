Wetland Seasons Park（第2期） 最快下周開價 首推不少於140伙 置業家居 2020/03/21 分享： 新地天水圍新盤Wetland Seasons Park（第2期）最快下周開放示範單位及價單，按一手例「7日樓書3日價單」要求，料成4月頭炮。 新地代理總經理胡致遠指，項目第2期樓書製作中，過程順利，預期 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 新按保下新盤建期受捧 餘貨谷銷情續增折扣 今日 新按保下新盤建期受捧 餘貨谷銷情續增折扣 去年10月放寬按保 俗稱「林鄭Plan」 今日 去年10月放寬按保 俗稱「林鄭Plan」 今日賣280伙 OCEAN MARINI次輪售102伙 今日 今日賣280伙 OCEAN MARINI次輪售102伙 THE CARMEL 4房複式示位 高貴典雅 今日 THE CARMEL 4房複式示位 高貴典雅 最新專欄文章 更多 新按保下新盤建期受捧 餘貨谷銷情續增折扣 今日 新按保下新盤建期受捧 餘貨谷銷情續增折扣 THE CARMEL 4房複式示位 高貴典雅 今日 THE CARMEL 4房複式示位 高貴典雅 去年10月放寬按保 俗稱「林鄭Plan」 今日 去年10月放寬按保 俗稱「林鄭Plan」 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 2020/03/14 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入