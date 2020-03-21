THE CARMEL 4房複式示位 高貴典雅 置業家居 2020/03/21 分享： 永泰旗下屯門THE CARMEL自去年1月起推出市場銷售，至今累售127伙分層單位及32伙洋房，發展商早前推出19伙洋房及複式單位招標，招標期至本月底。 屯門THE CARMEL累售127伙分層單位及 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 新按保下新盤建期受捧 餘貨谷銷情續增折扣 今日 新按保下新盤建期受捧 餘貨谷銷情續增折扣 去年10月放寬按保 俗稱「林鄭Plan」 今日 去年10月放寬按保 俗稱「林鄭Plan」 今日賣280伙 OCEAN MARINI次輪售102伙 今日 今日賣280伙 OCEAN MARINI次輪售102伙 Wetland Seasons Park（第2期） 最快下周開價 首推不少於140伙 今日 Wetland Seasons Park（第2期） 最快下周開價 首推不少於140伙 最新專欄文章 更多 新按保下新盤建期受捧 餘貨谷銷情續增折扣 今日 新按保下新盤建期受捧 餘貨谷銷情續增折扣 去年10月放寬按保 俗稱「林鄭Plan」 今日 去年10月放寬按保 俗稱「林鄭Plan」 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 2020/03/14 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入