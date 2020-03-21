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THE CARMEL 4房複式示位 高貴典雅

置業家居 2020/03/21

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永泰旗下屯門THE CARMEL自去年1月起推出市場銷售，至今累售127伙分層單位及32伙洋房，發展商早前推出19伙洋房及複式單位招標，招標期至本月底。

屯門THE CARMEL累售127伙分層單位及

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欄名 : 新盤速遞

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