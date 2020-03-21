新按保下新盤建期受捧 餘貨谷銷情續增折扣

「新按保」實施後，發展商為谷新盤銷情，加強建築期付款，包括條款、折扣等，令相關買家比例提升，個別大型新盤比例達八成二。

自去年「新按保」實施後，不少新盤單位買家轉用建築期付款入市，以迎合相關按揭安排，藉

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