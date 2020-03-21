新按保下新盤建期受捧 餘貨谷銷情續增折扣 置業家居 2020/03/21 分享： 「新按保」實施後，發展商為谷新盤銷情，加強建築期付款，包括條款、折扣等，令相關買家比例提升，個別大型新盤比例達八成二。 自去年「新按保」實施後，不少新盤單位買家轉用建築期付款入市，以迎合相關按揭安排，藉 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 去年10月放寬按保 俗稱「林鄭Plan」 今日 去年10月放寬按保 俗稱「林鄭Plan」 今日賣280伙 OCEAN MARINI次輪售102伙 今日 今日賣280伙 OCEAN MARINI次輪售102伙 Wetland Seasons Park（第2期） 最快下周開價 首推不少於140伙 今日 Wetland Seasons Park（第2期） 最快下周開價 首推不少於140伙 THE CARMEL 4房複式示位 高貴典雅 今日 THE CARMEL 4房複式示位 高貴典雅 最新專欄文章 更多 去年10月放寬按保 俗稱「林鄭Plan」 今日 去年10月放寬按保 俗稱「林鄭Plan」 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 2020/03/14 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入