H按繼續主導按揭市場

近日香港銀行同業拆息（HIBOR）即本港銀行互相借貸的利率一直下跌，一個月HIBOR更曾重返一年前的低位。究竟現時HIBOR下跌會對樓按市場會有何影響？

客戶申請按揭時，銀行主要提供「P按」（最優惠利率按揭）計劃以及「H按」（銀行同業拆息按揭）計劃兩種選擇。而銀行計算H按時大多會以一個月HIBOR為基準，實際按息則以HIBOR加某個百分點計算（現時銀行提供的最優惠H按計劃為H+1.24%）。因HIBOR每日都有所改變，息率浮動性相比起P按較大，不過H按設有封頂息率以作風險保障（現時大部分銀行的H按的封頂息率為2.5厘）。

拆息或回落至1厘以下 H按「慳息」又「鎖息」

根據金管局最新公布的按揭產品選用比例顯示，今年1月選用H按的人士為8成，P按的選用比例則少於2成，自2019年2月起，選用H按人士之比率更一直維持於7成半以上。近期選用H按的比率較多的原因，多為客戶欲以博取拆息回落時可節省更多的利息開支。

試舉一例子，以每貸款額$100萬、還款期為25年計算，若以3月10日一個月HIBOR（1.08%）計算，實際息率為1.08% + 1.24%即2.32厘，與近期按揭計劃的封頂息率（即2.5厘）作比較，息率相差18點子，每月供款由$4,486下降至$4,396，相差$90或2%；全期利息開支亦由$345,850減少至$318,817，相差$27,033或7.8%。由此可見，拆息愈低，供款利息開支愈會減少，早前部分選用拆息按揭計劃（H按）以及即將選用H按承造按揭的客戶亦有機會受惠。

市場預期年內美國聯儲局再減息的機率甚高，若再次減息，HIBOR有機會繼續下調，甚至有機會回落至1厘以下水平。即使按揭利率上升，仍有2.5厘的封頂位作為安全網。因此，H按揭計劃集「慳息」與「鎖息」兩大好處於一身，預計日後選用H按計劃之業主仍有上升的趨勢。

▲ 今年1月選用H按的人士為8成，P按比例則少於2成，筆者指HIBOR年內有機會繼續下調，預計集「慳息」與「鎖息」於一身的H按計劃繼續受業主歡迎。（資料圖片）