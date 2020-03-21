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3房（連套房）：實用率逾78% $960萬入場

置業家居 2020/03/21

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【屋則大觀園】海怡半島有六成半供應為3房單位，一律以套房設計，當中可細分為3房（連套房）及3房（連套房）及多用途房。3房（連套房）面積介乎614至687平方呎，實用率介乎78.4%至84.1%，分布於

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（五）

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