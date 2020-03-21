3房（連套房）：實用率逾78% $960萬入場 置業家居 2020/03/21 分享： 【屋則大觀園】海怡半島有六成半供應為3房單位，一律以套房設計，當中可細分為3房（連套房）及3房（連套房）及多用途房。3房（連套房）面積介乎614至687平方呎，實用率介乎78.4%至84.1%，分布於 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（五） 相關文章 海怡半島 三面環海 享鐵路之便 3房戶受換樓客歡迎 今日 海怡半島 三面環海 享鐵路之便 3房戶受換樓客歡迎 利南道66號項目 提供295伙 主打大戶 今日 利南道66號項目 提供295伙 主打大戶 海怡半島屋苑解構 今日 海怡半島屋苑解構 2房：望內園及山景為主 叫價$820萬起 今日 2房：望內園及山景為主 叫價$820萬起 3房（連套房）及多用途房：實用721至889呎 擁開揚海景 今日 3房（連套房）及多用途房：實用721至889呎 擁開揚海景 最新專欄文章 更多 海怡半島 三面環海 享鐵路之便 3房戶受換樓客歡迎 今日 海怡半島 三面環海 享鐵路之便 3房戶受換樓客歡迎 3房（連套房）及多用途房：實用721至889呎 擁開揚海景 今日 3房（連套房）及多用途房：實用721至889呎 擁開揚海景 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入