3房（連套房）：實用率逾78% $960萬入場

【屋則大觀園】海怡半島有六成半供應為3房單位，一律以套房設計，當中可細分為3房（連套房）及3房（連套房）及多用途房。3房（連套房）面積介乎614至687平方呎，實用率介乎78.4%至84.1%，分布於

...