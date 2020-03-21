中海世紀薈 享地理優勢 推96伙住宅 ￥160餘萬入場 置業家居 2020/03/21 分享： 中山市位處粵港澳大灣區核心，其交通命脈正逐步延伸，拉近與港深廣之間的距離。其中中海世紀薈坐落中山港口鎮，鄰近深中通道，享地理優勢。發展商現正推售項目96伙住宅單位，最平售價約￥160餘萬起；同時另推 ... 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 中冶逸璟公館依山傍水 加推100伙 售￥600萬起 2020/03/07 中冶逸璟公館依山傍水 加推100伙 售￥600萬起 中海環宇城推10套河景複式戶 連精裝售￥540萬起 2020/02/29 中海環宇城推10套河景複式戶 連精裝售￥540萬起 雙瑞藏瓏灣首推256套住宅戶 連精裝售￥290萬起 2020/02/22 雙瑞藏瓏灣首推256套住宅戶 連精裝售￥290萬起 萬科‧紅樹東岸推售480套公寓 連精裝￥135萬起入場 2020/02/08 萬科‧紅樹東岸推售480套公寓 連精裝￥135萬起入場 建發‧璽園共涉396伙 連精裝售￥160餘萬起 2020/02/01 建發‧璽園共涉396伙 連精裝售￥160餘萬起 中國 中山 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入