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中海世紀薈 享地理優勢 推96伙住宅 ￥160餘萬入場

置業家居 2020/03/21

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中山市位處粵港澳大灣區核心，其交通命脈正逐步延伸，拉近與港深廣之間的距離。其中中海世紀薈坐落中山港口鎮，鄰近深中通道，享地理優勢。發展商現正推售項目96伙住宅單位，最平售價約￥160餘萬起；同時另推

...

欄名 : 國內置業

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