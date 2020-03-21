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投資日本物業避險 全幢售$1.32億起 回報逾3厘

置業家居 2020/03/21

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至匯投資本月推4幢日本物業，2個位於東京都澀谷，另外2個位於東京都新宿及大阪市北區茶屋町，售價由約$1.32億港元起。

東京都澀谷區表參道商業公寓大廈，樓高4層，地庫1層，商住兩用，總建築面積為

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欄名 : 海外置業

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