投資日本物業避險 全幢售$1.32億起 回報逾3厘 置業家居 2020/03/21 分享： 至匯投資本月推4幢日本物業，2個位於東京都澀谷，另外2個位於東京都新宿及大阪市北區茶屋町，售價由約$1.32億港元起。 東京都澀谷區表參道商業公寓大廈，樓高4層，地庫1層，商住兩用，總建築面積為 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 8 Conlay名師設計 打造兩種不同風格 2020/03/14 8 Conlay名師設計 打造兩種不同風格 Skyline@Orchard Boulevard 尚餘數伙待售 坐落黃金地段 起居方便 2020/03/07 Skyline@Orchard Boulevard 尚餘數伙待售 坐落黃金地段 起居方便 嘉御苑中型低密度設計 鄰近金融區 位置優越 2020/02/29 嘉御苑中型低密度設計 鄰近金融區 位置優越 The Silk District-The Georgette South 享金絲雀碼頭景 2020/02/15 The Silk District-The Georgette South 享金絲雀碼頭景 One Stonor鄰近雙子塔 連裝修售$300萬起 2020/02/08 One Stonor鄰近雙子塔 連裝修售$300萬起 日本 物業 東京 海外物業 大阪 京都 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入