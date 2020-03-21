全球疫戰 中外文化不同抗疫異途

全球疫情形勢急轉直下，焦點已由中國轉到歐洲，由此亦引發眾多新現象，且每出人意表，對流行病和社會的影響或將深遠，值得跟進探討。

歐盟人口不及中國一半 爆發卻更強

一直嚴密監察疫情發展的世衞，在宣布發病重點由中國轉到外國後，又先後宣布全球進入大瘟疫（pandemic）時期和歐洲成為發病震央，單日新增確診數已超過中國高峰期，表示歐洲的爆發比中國的規模更大。以主要發病區的歐盟地區計，5億人口不及中國一半，故人均爆發強度也勝中國。多名西方政要或其親屬、球星及明星等確診，令對各地民心的影響加大。

無能力無資源無決心 故意限測

各國都出現搶購潮，搶廁紙、食品等情況如香港翻版，還出現了打鬥場面，與香港的有秩序搶購不同。更值得注意者，是西方所顯露的抗疫策略和中外的策略差異。世衞指控一些國家抗疫不力，並把各國分為無能力、無資源及無決心三類。

筆者按此標準作出劃分：亞非拉廣大發展中，尤其是最落後地區，應屬無能力一類，其醫衞體系遠低於抗疫要求。美日歐等發達地區則屬無資源、無決心等類別。具體情況可從與中國經驗的對比中得見：中國的原則是早發現、早隔離、早醫治，故在初步反應偏慢後，能急起直追迅速控制疫情。這策略已為世衞認可並向各國推介。

觀乎西方卻步步脫節。在「發現」上，西方本有中國先例可援，好作準備。但正如《紐約時報》有評論指出：中國急控疫情爭來的一個月時間，但各國卻白白浪費了。而西方未能及早發現病例有幾大原因：一是技術上的，因沒有足夠試劑及人手，美國初期更因試劑出問題要重新研製。

二是行政上的決心及重視不足，投入自然不夠。如美國要到日前實行緊急狀態後，才決定廣在各州設檢測點。三是「策略性」的故意限制檢測，以美國為最，日英次之。最初美國只允與中國或確診的有症狀者檢測，否則連醫生推介也不成，私人檢測則費用高昂而成為障礙，結果拖延了確診時機，其後雖在民情壓力下放開檢測限制，卻又封鎖消息，官方不發統計數據，疾控中心也須經副總統彭斯批准才能發布疫情評述。

限測實際上是最徹底的隱瞞疫情方法。西方對檢測的態度匪夷所思，如加拿大總理杜魯多夫人確診，他卻說無病徵不必檢測。如在香港，在這種情況下，連貓狗都要檢測。

隱瞞疫情 難以隔離 難減重症

既無檢測，自然不可能隔離，和分開一般流感及新肺炎患者，也自然不可能及早醫治，由輕症入手而減少重症的發生。在這方面還要認識中外不同的「隔離文化」：中國人對隔離認受度高，主動合作，上下一心抗疫，但外國完全不同。以個人的最基本分隔方法戴口罩為例，中國人無罩不行但西方卻抗拒，海外華人戴口罩竟被歧視。一些抗拒事例更為離譜，如瑞士有女議員因戴口罩被趕出議會，法國羅浮宮的接待員為爭取戴口罩開工，而曾威脅罷工。

生活隔離的難度更大，多國已如中國下了禁令要人民留在家中，但能真正做到多少？人民每不聽命還引發騷亂。不單人民的意願不足，也缺少像中國的城管、街道辦機制，可配合公安層層把關，封城之內封區，而區內封樓。再加上中國發達的綫上供給產業，分隔成效自高。

中國人上下一心 主動抗疫

更根本者，是中外策略不同。中國及世衞在抗疫上主張全面封鎖，中國更雷厲風行，但西方卻有放任自流的想法，重要代表者是特朗普。他認為美國年年流感死人數以萬計，故把新肺炎當流感好了。世衞已發文列出流感與新肺炎在醫學上的7點不同，筆者則認為最關鍵者，是死亡率差異大；一般流感為0.1%，新肺炎為其10倍或更高。美國人口3億，以七成人口感染計每個百分點的死亡率便是210萬人！能否接受這樣的後果要由美國人民自行決定，但明顯代價不菲。現時美國的死亡率約為2%。

在歐洲則出現了一種說法：疫情爆發令政府相信「遏制」策略正難實行，而要轉向「拖慢」策略，讓爆發高峰延後，等待新藥及疫苗問世。實際上這是轉向放任策略，因多國已認定不能採用中國做法。瑞典已「投降」，不再分隔及採集數據，英國其實差不多，要讓約七成人口感染後產生抗體，而令疫症自然停止。但這要付出多少人命代價？近日由於社會上的反嚮，英國政府已不得不加入如停課等控制措施。

無論如何，中國戰疫可能只是大瘟疫的序幕，焦點轉到歐洲後，好戲還在後頭。

▲ 中國人對隔離認受度高，上下一心抗疫，但外國完全不同，以戴口罩為例，中國人無罩不行但西方卻抗拒，海外華人戴口罩竟被歧視。圖為巴黎女騎警在街頭巡邏。（新華社圖片）