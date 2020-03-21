嚴格檢疫隔離 歐洲史有成功先例

意大利的新冠肺炎確診人數過四萬，是繼中國後，全球第二大疫區。其實歐洲各國日前已「全面失守」，各地政府開始陸續「封城」，但口罩等防疫物資短缺，國民意識亦相對薄弱，例如普遍存有「只有病人才需要戴口罩」等落後觀念，情況令人擔憂。

隨着人類文明的發展，國與國之間愈來愈多的貿易交流，其實國際瘟疫大爆發是古已有之。在歐洲最著名的案例，當然是曾導致歐亞大陸約一億人死亡的1346至1353年黑死病疫情。

面對未知疫情 「隔離」黑死病

值得留意的是，當年的波蘭王國和一些北意大利城邦，奇迹一般地成功降低了疫情爆發其間國內的死亡率。而當年醫學未及今日昌明，但成功控制疫情的關鍵，人類有史以來面對未知的傳染病時都無改變，就是用「隔離」。

當年黑死病爆發期間，威尼斯是第一個建立正規隔離制度的城邦。當年威尼斯政府明文規定所有到港船隻，必須隔離40日才可登岸。今日我們所說「隔離」的英文quarantine正是拉丁文「四十」的意思，就是起源自威尼斯。然而，當年在意大利各大城邦中，亦只有北部一帶是相對地少受影響。

反觀當年歐洲，只有波蘭王國算得上是（以中古時代標準）全國性地有效控制疫情。當年著名的波蘭國王卡齊米日三世（Casimir III Piast, The Great, 1310-1370）除了在位期間東征西討、改革法制、保護猶太人、興辦大學外，亦在黑死病疫情爆發期間，明確下令在波蘭王國過千公里長的邊境上，要求邊防人員設立檢疫制度，檢查所有通過人士，阻截帶有病徵的游民商旅入境。

波蘭靠邊防檢疫 成功降死亡率

當年在黑死病爆發期間，全歐洲只有小部分個別地區如米蘭、巴斯克、比利時、荷蘭一帶的部分地方能倖免於大爆發，而以國家層面而言，則只有波蘭有過千平方公里的完整國土，是全國相對地少受影響。可見，政府領導層明確的防控政策，在前綫嚴格而果敢執行的檢疫隔離措施，是控制疫情、減少感染和死亡率的最有效方法。

截至3月20日，新冠病毒在波蘭累計總共有367宗確診個案，以人口比例估算，即是每百萬人只得10人被感染，遠低於德國（184）、法國（168）、瑞士（488）等其他歐洲國家。波蘭政府現已禁止所有外國公民入境（有居住許可除外），並要求所有歸國公民一律需隔離14天。希望疫情可盡快結束，讓世界各地人們都可盡快回復正常生活。

▲ 面對新冠病毒，波蘭政府禁止所有外國公民入境，並要求所有歸國公民一律隔離14天。（法新社圖片）