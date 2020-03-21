港疫情衝險峰 緊急關頭切莫鬆懈

本港昨天確診個案再創新高，除了疫情輸入因素外，更與部分市民對疫情鬆懈有莫大關係。專家指疫情倒灌已進入高風險時刻，市民須繼續保持高度警惕，減少群聚；企業亦要做好應變方案，才能避免社區大爆發。

回港避疫者眾 社區感染危機增

新增確診個案昨激增48宗，不但打破周三創下25宗單日最多紀錄，而且過去一周累計119宗確診，相當於疫情爆發以來首50天總和（137宗）。疫情近日轉趨嚴峻，底因有二。

其一，新症大部分屬輸入個案。過去一周的119宗，84%皆有外遊紀錄，反映患者可能在外遊時感染，回港後才發病。同時有部分留學生因應歐美疫情失控，決定回港避疫，從而將病毒帶入社區。

其二，部分市民眼見本地感染個案趨緩，對疫情掉以輕心，開始恢復群聚。在近日確診個案中，至少4人曾出席過婚宴，另有6人曾到過蘭桂坊一帶聚會。

港大醫學院院長梁卓偉指出，新冠肺炎病毒在本地的「即時繁殖率」一直控制在1以下，直至上周才高於1，即一名患者可傳染多過一個人，顯示本地將有大型社區爆發，而數據尚未將近日從歐美返港避疫的留學生計算在內，在在反映本港疫情正處於最高風險時期。港大感染及傳染病中心總監何栢良更推算，未來兩周，可能有200名返港人士受感染，在1傳2情況下，將新增400至600宗確診。

企業綢繆速應變 防失守陷停擺

面對社區可能有大爆發風險，市民須將已鬆開的防疫螺絲重新扭緊。過去兩個月，市民採取謹慎防疫措施，如盡量減少外出和群聚，時刻戴口罩，成功堵截內地病毒輸入和遏止社區感染，現在切勿貪一時口舌之快而對防疫掉以輕心。外國政府為了抗疫，實施封城、封州，禁止食肆酒吧堂食。港府雖沒祭出這極端手段，但大家宜忍耐一下，留家減外出，減少聚會，若真的要蒲吧，也應與友人保持合適距離，並戴上口罩。

隨着大批留學生返港，在家強制檢疫，潛在帶菌者隨時變成家中播毒，再經家人將病毒帶進社區。企業應綢繆如何處理有家人從外地回來的員工，要求他們申報，並及早制定應變方案，如將他和同事座位保持逾1米距離，甚或安排後備辦公室等，以免一人感染，累及全公司要隔離和停擺。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君預期，新確診個案急增會隨着大批港人回港持續一段時間，希望未來一、兩星期是短暫高峰期，之後會回落。港人應忍耐，並履行公民責任，嚴格防疫，只要守得住則能控制局面，否則過去兩個月的努力付諸東流，更可能要像外國政府般打一場更艱巨的抗疫硬仗。未來兩周是防疫成敗關鍵，大家要謹慎勿鬆懈！

責任編輯：黃鑠安