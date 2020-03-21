實現「三個零」「近滿百」 汕頭最重任務近達標

廣東各地，仍然還在忙兩件事，一件是疫情防控，一件是以復工復產為主要目標的加強經濟社會發展工作。在很多地方都壓力重重之際，汕頭暫時最輕鬆，因為汕頭初步實現了「三個零」和「近滿百」，也就是說當前最重的任務

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