實現「三個零」「近滿百」 汕頭最重任務近達標 中國版 2020/03/21 分享： 廣東各地，仍然還在忙兩件事，一件是疫情防控，一件是以復工復產為主要目標的加強經濟社會發展工作。在很多地方都壓力重重之際，汕頭暫時最輕鬆，因為汕頭初步實現了「三個零」和「近滿百」，也就是說當前最重的任務 ... 撰文 : 盛一江 欄名 : 大灣區手記 相關文章 巴西總統兒斥中國瞞疫 華大使促道歉 今日 巴西總統兒斥中國瞞疫 華大使促道歉 中國本土新症歸零 世衞讚特質疑 今日 中國本土新症歸零 世衞讚特質疑 特「中國病毒」講稿曝光 京籲停止詆毁他國 今日 特「中國病毒」講稿曝光 京籲停止詆毁他國 李文亮所屬醫院 第5名員工染疫亡 今日 李文亮所屬醫院 第5名員工染疫亡 服退燒藥搭機 確診婦遭美企解僱 今日 服退燒藥搭機 確診婦遭美企解僱 最新專欄文章 更多 廣深第二高鐵 東莞站首選厚街鎮 2020/03/14 廣深第二高鐵 東莞站首選厚街鎮 佛山酒店餐飲變陣 「放心套餐」迎需求 2020/03/07 佛山酒店餐飲變陣 「放心套餐」迎需求 雲米還鄉美的跨市 新舊企業布局十年 2020/02/28 雲米還鄉美的跨市 新舊企業布局十年 不笑港人搶光大米 廣東各地力求穩糧 2020/02/22 不笑港人搶光大米 廣東各地力求穩糧 「莞15條」挺復工復產 最高30萬助企業招工 2020/02/14 「莞15條」挺復工復產 最高30萬助企業招工 疫情 新冠肺炎 大灣區 人口 深圳 廣州 廣東省 東莞 汕頭 經濟狀況 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入