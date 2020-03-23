小時候，我們愛拿起鑊鏟玩煮飯仔。今日的玩具廚房組合可謂一應俱全，除了基本的廚具，洗手盆、煤氣爐、焗爐、微波爐等像真度極高，有齊開關掣、功能按鈕、時間按鈕，還會發光發聲；小孩子化身成小廚師，一手包辦洗菜、切菜、烹煮到上碟的過程，樂在其中；煮飯仔確實是小孩成長期不可缺少的益智玩具。

「孩子不肯吃菜怎麼辦？」經常聽到媽媽們為孩子偏食問題煩惱，他們嘗試以不同煮法，吸引孩子對蔬菜的興趣，甚至用詭計將蔬菜不知不覺混入其他食物中，然後送到孩子口裏，雖偶爾成功，但亦有失敗，一旦被孩子察覺，浪費食物之餘，更浪費媽媽的苦心。

我並不喜歡將蔬菜煮成蓉，或切得太細碎，感覺就像「不知道自己在吃甚麼」；對孩子來說，減少咀嚼亦影響他們鍛練口腔肌肉的機會；若將蔬菜切得大片點，可讓孩子認識食物的真身，有助強化咀嚼及說話能力。

爸媽可多帶孩子到超級市場，讓他們認識各種蔬菜，一同想想「今晚食乜餸」，並在爸媽指引及協助下，讓孩子參與一些簡單而安全的煮食步驟，如洗菜、切菜或炒菜，將玩具廚房變成現實版；對於年紀較小的幼兒，爸媽們亦可用玩具廚房代替，如一起玩煮番茄，到晚餐時同樣預備一碟番茄菜式，「這是剛才你和媽媽一同煮的番茄呢！」，藉以提升孩子進食的興趣。

若孩子對進食蔬菜表現抗拒，爸媽亦應了解一下，他們不喜歡的是蔬菜質感？或是個別味道？菜心、西蘭花的莖太硬嗎？不如下次煮久一點，令蔬菜軟腍些；番茄味道酸嗎？下次切番茄時可將籽去掉，甚至連皮也去掉，以免影響口感；餐桌上幾乎每晚都是綠葉蔬菜嗎？不如多煮不同顏色的蔬菜，顏色鮮艷的菜式亦有助增加孩子食慾。

「阿仔不肯吃南瓜和茄子！」如果孩子只是抗拒某一兩款蔬菜，而非抗拒進食任何蔬菜，其實不至於會導致營養不足的問題，毋須刻意強迫孩子進食。別忘記，苦瓜及芫茜這類蔬菜，我們也是隨年紀漸長，才慢慢愛上的呢！