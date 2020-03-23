意大利疫情爆發得那麼驚人，確是出乎意料，連繫到溫州也是中國主要疫區一事，很難不把兩者扯上關係。佛羅倫斯附近的普拉托，是溫州移民的聚居地，官方數字是人口大約二十萬，當中兩萬多是中國人。非官方數據，二十二萬，中國人佔五萬，因為很多是黑市移民，他們更不可能滙報各種行蹤及健康狀況。就算不太跟意大利人接觸，但過年時人口流動無得避。

去到普拉托，一城兩面，舊城牆分隔開，意大利人主要住在老城區，城外新區，橫街直巷，一點不是常見的廣場水池咖啡店景象，而是小馬路兩旁擠滿小店、雜貨舖、餐廳。遇大日子有不少橫額懸掛，寫着「意大利中國和平統一促進會」、「普拉托華人聯誼會」、「歐洲青年華人企業家協會」，城中華人八成是溫州人。

問過一位在意大利多年的溫州老闆，皮具、鞋業，是他們鄉里起家之路。他們九十年代過去，主要接住當時由法國二次移民過去的族人生計。溫州人海外經商史，都成了神話一樣流傳，主要因為宗族兄弟關係特別好，一個人過埠，之後串連成村人。一個人小本投資一行業，會引來眾兄弟各人注資。

但在海外生存，講鄉里共同體其實人人皆是，最受用的，根據我訪問那些海外華人老闆們的綜合之道，只有是勤勞，而無不良嗜好。溫州老闆說，意大利人最怕他們甚麼？就是你間舖二十四小時開業，工廠則一日做十二小時起碼。

普拉托的溫州人，看來不需適應意大利生活，他們有自己的中國飛地式生活。每朝早晨，大媽會去跳廣場舞，喝咖啡是聚到家中喝，看央視新聞聯播，照用微信和國內親友溝通。當然也有受意大利影響的，溫州老闆後來回到中國，開了間餐廳叫La Dolce Vita。

註：飛地即指在某個地理區劃境內，有一塊隸屬於他地的區域。