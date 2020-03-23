中美病毒外交戰 港亦成戰場

美國疫情大爆發，累積確診個案超26,000宗，急衝上全球第3。中美因疫情而演生的外交戰亦急升溫，美國總統特朗普為將防疫失敗這「黑鑊」甩給中國，近日不斷用「中國病毒」形容新冠肺炎。中國對此狠批，更出現互相驅逐對方記者的行為，背後是中國對美國不再容忍，無論有關疫情抑或香港問題，都採取反擊美國行動。

特「中國病毒」說 絕非口水戰

如何稱呼今次新冠病毒？世界衞生組織2月11日將之命名為「COVID-19」（即Coronavirus Disease 2019，2019年冠狀病毒疾病），中國則稱「新型冠狀病毒肺炎」。中國傳統智慧十分重視名稱，孔子說過「必也正名乎」，民間俗語亦有「不怕生壞命，最怕改壞名」，在國際政治中，名字就是政治。

國與國之間交往，則不能亂用標籤，因外交無小事，每句說話、每個用詞都代表一國態度。美國國務卿蓬佩奧自中國爆發疫情後，將「武漢病毒」或「武漢冠狀病毒」掛在口邊，如此輕蔑中國，一是他的外交無知，一是他有意攻擊中國。畢竟他負責全球最大強國外交已有兩年，當然不會犯無知的低級錯誤，而是刻意貶抑和挑釁中國。當特朗普近日不斷重複說「中國病毒」，那更是板上釘釘的國策，對中國充滿着敵意。這絕不是口水戰，而是外交戰。

特朗普早前與蓬佩奧是一個「唱黑臉」，一個「唱白臉」，他扮「好人」稱中國抗疫做得很努力、很專業，現在突然改變態度，皆因美國疫情大爆發，他要找中國代他「背黑鑊」。特朗普一直低估疫情，只將之當作重型流感，並稱美國每年有2.7至7萬人死於流感，去年就死了3.7萬人。

直到2月底，美國對新冠肺炎還是不測不檢、令疫情嚴重低估，結果不單疫情大爆發，且重挫美股及經濟。特朗普急須推卸責任，要製造一個敵人，煽動民眾種族主義情緒，以轉移目標，那就是中國。故不斷用「中國病毒」，要將民眾怒火燒向中國。

中國要為新冠病毒正名，就是要抗衡特朗普這樣將污水潑向中國的對手，並建立中國「負責任的大國形象」，這是重要的國際文宣戰、輿論戰，尤其目前國際話語權一直緊緊掌握在西方政府及傳媒手中。病毒名稱就如戰爭中的重要高地，一定要搶佔，寸步不能讓，一旦失守就會陷入被動捱打。

在這場國際文宣戰，中國面對特朗普、蓬佩奧的「污名」手法，亦要面對美國媒體因意識形態不同而對中國的嚴苛批判。內地網民近日瘋傳《紐約時報》的雙重標準報道，該報一方面狠批中國「封城」是限制民眾自由，卻積極評價意大利「封城」，以阻病毒在歐洲擴散。

華不再啞忍 驅美籍記者報復

更惹中國反感的是《華爾街日報》2月中，有文章大字標題「中國是亞洲真正病夫」（China Is the Real Sick Man of Asia），中國要求《華爾街日報》公開道歉不果，驅走3名該報駐華記者，惹來蓬佩奧以為該報出頭為名，將新華社等5間中國傳媒列為「外國使團」，要求他們提供僱員名單、人事變動、房產等資料，並大幅削減他們員工的簽證，變相將之驅逐出境。

中國今次不再啞忍，作出對等報復，要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》等5家美國媒體申報駐華分社的人事、財務、經營等資料，並取消3份報章的美籍記者工作簽證，要求他們離境，並且不得在港澳從事採訪。過去中國一直選擇忍讓，用忍讓換取時間，給中國發展和蓄力，因打鐵還須自身硬。現在反擊，並非完成蓄力，而是時勢使然。

3大時勢使然 挫特連任選情

其一，美國借疫情對中國落井下石。美國鷹派官員如蓬佩奧、國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）自1月底就不斷借疫情問題攻擊中國，指摘中國隱瞞疫情，又率先對中國斷航、撤僑，遲遲沒有給予援助抗疫，又鼓勵企業將工廠搬回美國等，對中國疫情幸災樂禍、落井下石，到特朗普用「中國病毒」卸責，可理解中國為何「佛都有火」。

其二，美國不斷在各方面找中國麻煩。中美簽署首階段貿易協議後，美國仍試圖在大飛機引擎、華為在外國購買零件等範疇上，打擊中國。貿易牌效果不彰，特朗普正加強用台灣牌及軍事牌挑釁中國，今年以來已多次派軍機及戰艦穿越台海，頻密程度罕見。美國航母本月中又在南海軍演，更有偵察機飛臨香港上空附近。特朗普沒有友誼或道義觀念，只會憑恃國力強大，極限施壓榨取對手每分利益，中國再退讓，只會助長美國的進逼，將更難守護核心利益。

其三，出現有利中國反擊的契機。中國疫情受控，美國則似處於大爆發初期，特朗普左支右絀地抗疫，俄羅斯亦在此時向美國發動石油割價戰，兩面夾擊下，美股短短兩周暴挫3成。抗疫不力、股市暴挫、經濟衰退在即，已重挫其爭連任選情，而特朗普的對手是對中國取態較溫和的前副總統拜登，中國此時反擊可挫特朗普及其鷹派幕僚銳氣，還可助拜登一把。

中美藉港博弈 強化一國兩制

中國今次借懲罰美媒反擊特朗普，還有一點值得留意，那就是被取消中國工作簽證的美籍記者，他們亦不准像過往般可到香港，繼續就近採訪內地消息。制裁範圍包括港澳，本地反對派狠批此舉破壞一國兩制、但中國正正是要強調「全面落實一國兩制，就要有一國」，中國要表明「香港是中國的」，香港問題亦納入抗美範疇之中。

香港無論是英國殖民地，還是中國特區，都扮演中國與西方之間的緩衝地帶，中西方在此大做生意，亦在此作政治交易，中西都需要這交流、交易場所。香港角色的變化在於是英國殖民地時，港府偏向西方，是中國特區時，傾向中國。

自2014年佔中事件，中方覺得西方想奪回香港主導權，去年《逃犯條例》引爆政治風暴，更坐實中方想法，認為美國在港搞顏色革命，將香港變成顛覆中共的前綫基地，策動香港人在街上揮舞美國旗、英國旗，更公開用《香港人權與民主法案》脅逼香港官員遵守美國政治要求。

在中方眼中，美國要將「一國兩制」的一國，由中國變成美國，中國要保一國兩制，就要將香港納入與美國鬥爭範疇。在中美國家層級的外交戰中，香港亦成戰場。

▲ 美國總統特朗普（左一）與國務卿蓬佩奧是一個「唱黑臉」，一個「唱白臉」，刻意貶抑和挑釁中國。（法新社圖片）