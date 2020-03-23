博物館虛擬化 足不出戶賞文物

本港新冠肺炎疫情惡化，在家期間與其一味煲劇，不如參觀博物館。全球博物館近年愈趨虛擬化，足不出戶即可在虛擬實境中以生動有趣的方式，增長見聞。

葉劉隔離 睇網上博物館解悶

立法會議員葉劉淑儀早前因到過內地珠海市，現正在家隔離14天。她日前在個人Facebook上與網民分享自己在家隔離期間的生活點滴，指自己在網上欣賞歌劇、以及參觀虛擬博物館，直指內容豐富，配上解說猶如置身現場，是非常好的解悶良方，足不出戶都可以增長知識。

若因某些原因不能出門，虛擬博物館其實是個好選擇。香港海事博物館、香港文化博物館等8間本地博物館早在2015年已與Google虛擬博物館計劃合作，以數碼形式保存及展示多項館藏，只需上Google Cultural Institute的官網，便可如使用Google地圖街景工具般「走訪」博物館內部。

參觀人次續降 藉科創吸人流

此工具雖有助參觀者足不出戶便看到展品，但隔着電子屏幕始終會有距離感。本港博物館實應考慮進一步創新，因康文署數字顯示參觀人次一直下降，例如香港歷史博物館入場人次在2017/18至2018/19年間由149.2萬降至123.8萬，科學館更由201.7萬跌至128.6萬。

與本地相比，外地的博物館或更有助參觀者「親臨其境」。中國內地因為疫情而興起「雲遊」，即借助虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）技術遊覽不同景點，浙江省文旅廳更與浙江廣電集團合作，為全省的文化旅遊景點包括博物館及風景名勝提供VR導賞服務，人們在3D「雲遊」景點之餘，更可聆聽著名主持人講解之餘，並能互動提問，帶來真正的沉浸式體驗。

以色列逆境求生 推VR導賞

以色列早前因疫情「封關」，令當地旅遊業大受打擊，但耶路撒冷的大衞塔博物館（Tower of David Museum）逆境求生，提供VR導賞服務（可選擇是否戴上VR頭套體驗），人們可以在家參觀著名的聖地景點，包括哭牆的祭司祝福儀式、及聖墓教堂的聖火儀式。

疫情較為嚴重的英國紛關閉國內博物館，大英博物館的網上館藏及虛擬導賞團因此大受歡迎，過去兩個半星期的瀏覽人次達978,548，比去年同期的472,890人次增加逾1倍，當中主要瀏覽者並非來自國內，而是另一重災區意大利。館長Hartwig Fischer直指文化有助在逆境下起安撫作用，讓人們團結及反思做人的意義。

香港博物館及藝術館應加強VR和AR化，善用科技，即使疫情期間需要閉館，若有虛擬展覽，有助市民在家參觀，提高個人文化質素，待疫情過後更有助提高本地乃至海外人士的參觀意慾。

▲ 不少博物館為吸引人流，藉VR及AR等科技，推出虛擬展覽，提升大眾欣賞文物及藝術的興趣。（資料圖片）