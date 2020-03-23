回港留學生心連心 抗疫上人生寶貴課

香港最近疫情輸入個案急增，疊加大批留學生回港避疫，勢進一步推高感染數字，甚或引發社區大爆發，使香港疫情，面對迄今為止最重大的危機。港府和市民除了加強防疫措施，回港的留學生亦要自律，齊心抗疫，嚴守14天家居檢疫，才不會讓本港各界在過去兩個月來，不懈努力打拼、得來不易的防疫形勢，出現逆轉。

同學互相扶持 自律做好檢疫

過去兩天合共有61宗新增確診，69%曾有外遊紀錄，再次凸顯疫情輸入的嚴重性，疊加未來兩星期續有大批留學生回港，令人憂慮回港潮推高新增確診數字，令當前防疫形勢比之前任何一段時間更嚴峻，一旦讓潛在帶菌者進入社區，可能引發大型社區爆發。港府前天決定加強對無病徵入境人士進行病毒檢測，加強突擊檢查，違反家居檢疫者將即時檢控，再次安排公務員家居工作等。

留學生回港成為當前防疫和社區最大威脅，底因有二。其一，歐美早前防疫鬆懈，認為有病才戴口罩的錯誤認知，並歧視戴口罩的當地華人和香港留學生，不但辱罵嘲笑，甚至動粗。結果歐美疫情一發不可收拾，確診和死亡人數都急升，而在當地旅遊和讀書的港人亦可能感染病毒。

其二，香港在過去兩個月，防疫措施雖偶有疏漏，但在港人謹慎並做足防疫措施下，成功將疫情延緩下來，令到家長對香港的醫療系統有信心，紛紛要求子女提早回港避疫。

幾萬名留學生一下子回港，對本港的防疫工作構成沉重壓力，港府倉卒推出的加強版檢疫措施難免有甩漏，如監察手帶曾有三分之二無法啟動，採樣檢測出現調轉樣本，讓呈陽性反應人士回家檢疫，港府固然要汲取教訓，盡快作出改善修補。

家長協助監督 齊盡公民責任

但在檢疫中心不足下，要有效防疫，關鍵還是人，檢疫人士必須主動及自律。部分回港的學生接受媒體訪問時，都表示會自律留家14天。他們都接受高深教育，而且在歐美親身體驗到當地人防疫意識差，才會引爆今次疫情大流行，更明白到在疫下，為己為人更須戴口罩和強制隔離，以免回港避疫，反變成讓港淪陷。因此同學們彼此間應互相扶持鼓勵，不是將焦點放在找漏洞、批評不足，或者炫耀自己如何違反檢疫令出外玩耍等等，而是應更加自覺地，負好應負的責任，確保做好14日隔離防疫。

至於家長絕對不要溺愛，否則害己害人，應從旁大力協助監督，勸阻及嚴禁子女外出消遣。假如居所面積細小，擔心子女在家中播毒，家長可先為子女在酒店預訂房間檢疫。

對學生而言，這次回港避疫給了他們上了寶貴的一課，歐美政府面對疫情，在防疫和應變上竟是那麼差勁，對疫情諉過於人，更是不文明做法。今次是學生們人生成長路上的重要經歷，比從書本學到的知識更重要和有更深刻的親身體會。回港的同學們，一定要主動自律做好自己，關愛他人，對社會盡了公民責任，才有望成功防疫，希望同學們能將這次經歷，永誌心頭，成為培養未來善良人生的基石！

責任編輯：劉婉雯