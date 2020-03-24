中國大城市都鼓勵開工，走一遍街頭，人流都回復至常態的六、七成。剛過去的周末，上海出太陽，人們更傾城而出，公園和露天咖啡室都滿是人。防範意識和口罩一樣，開始鬆懈。但北京又要復工，又是政令中心，防衞意識就複雜得多。忽來消息說國際飛北京航班，要先在十二個其他城市落地檢查，當中包括上海，部分上海人就覺得忽然要幫北京「減輕負擔」了。

當思考疫後的社會生活變化，宏觀的世界新格局先談，但相信起碼有兩樣東西會延續下去，一是social distancing社交距離作為新的生活和經濟選擇，另一是身體tracking和健康認證。

社交距離的概念，不僅可能令中國社會重新思考長久以來的聚眾習慣，其中特別明顯是圍座吃飯，而非分盤進食，以至提倡公筷公勺，革新中餐進食系統的說法又重新被提起。另外，當然是通過遙距技術可代替的活動，都借今次宅足兩月的實驗而迫着流行起來。

至於健康認證，好可能就如今天查年齡身份一樣，成為日後出行或進出場所的標配。這技術看來現中國還是掌握得最前端，出行碼記錄了人們去過哪，和甚麼人接觸過，坐過甚麼交通工具等。極有可能，疫情過後，這手段會留下來，作為機場過關，進入會社空間或消費場所的一項審查證明。就如以前去夜場或酒吧，要查身份證，日後可能就是查這健康認證。

那麼，用高科技去記錄，又有甚麼技術可堵破呢？之前機場出關沒管那麼嚴時（現在絕大部分統一大巴載你回所屬社區登記），為避免在家隔離兩周，有小聰明者用了這方法：在飛回中國前，先把實名手機卡寄回國，那麼若個別系統只是用手機登記出行碼的話，則顯示該用戶已早早回國了。