港股跌市成交增 港交所成疫市之選？ 評．析．天下版 2020/03/24 分享： 港股續受新冠肺炎疫情擴散衝擊，港交所（00388）同步反覆尋底，由1月高位累跌逾兩成半。港交所作為港股市場經營者，表現與港股同步原在市場預期之內，惟有投資銀行力排眾議，以港股跌市成交大增，以及對冲工具 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 投資環境 每10年現大規模轉變？ 2020/03/23 投資環境 每10年現大規模轉變？ 交易講場 - 煤氣長勝神話破 高息股難避險？ 2020/03/21 煤氣長勝神話破 高息股難避險？ 交易講場 - 美股屢熔斷無效 停市可遏恐慌蔓延？ 2020/03/20 美股屢熔斷無效 停市可遏恐慌蔓延？ 交易講場 - 全民直升機派錢 特朗普救市先救人 2020/03/19 全民直升機派錢 特朗普救市先救人 交易講場 - 港股抗跌力漸現 低估值吸資力增 2020/03/18 港股抗跌力漸現 低估值吸資力增 疫情 新冠肺炎 香港交易所（00388） 成交 銀行 美股 A股 期貨 買入 板塊 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入