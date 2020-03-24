港股跌市成交增 港交所成疫市之選？

港股續受新冠肺炎疫情擴散衝擊，港交所（00388）同步反覆尋底，由1月高位累跌逾兩成半。港交所作為港股市場經營者，表現與港股同步原在市場預期之內，惟有投資銀行力排眾議，以港股跌市成交大增，以及對冲工具

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