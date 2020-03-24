求助疏導疫下情緒 防虐畜家暴增

深水埗近日發生虐殺白鴿事件，令人心痛，亦反映疫情或加劇人們負面情緒，外國亦有擔憂家庭暴力因疫情而增加。疫情當下要注意個人情緒，以免心理健康惡化。

網上有傳一名男子徒手虐殺一隻白鴿、並隨即棄屍的照片，肇事男子因涉嫌殘酷對待動物被警方拘捕，獲准保釋候查。

這並非個別事件，北角上月亦曾有一名男子手持雨傘追打野鴿，結果打死其中一隻，聲稱牠們散播病毒與細菌。

男稱野鴿散播病毒 持傘追打

網上群組「香港救援鳩鴿及雀鳥」創辦人接受傳媒採訪時表示，本港各區虐待動物及撲殺野鴿個案數字上升，由以往的數月一宗變成每周3至4宗，主因是市民受疫情影響對野生動物產生恐懼。

本港本月出現全球首宗狗隻感染新冠肺炎個案後，世衞強調沒證據證明病毒會出現人傳狗或狗傳人，但仍難阻各地出現虐待動物行為，例如內地西安及溫州皆曾出現亂棍打死狗隻的事故，皆因有謠言指狗隻可播毒；意大利民防保護局（Protezione Civile）近日亦表示收到不少寵物遺棄個案。

疫情下更可能衍生更多虐待家人的行為。美國國家兒童虐待熱綫過去一周內的撥打次數上升1成，有專家表示擔憂即使關係正常的家庭，也可出現虐待或疏忽照顧兒童，因為不少家長並不適應全天候照顧兒童，更因經濟變差而精神瀕臨崩潰。本港屯門上月底曾有4歲女童被家人以擔憂疫情為由獨留家中，不慎墮樓身亡。

全球各地陸續推廣「社交疏離」（social distancing），本港特首林鄭月娥昨亦宣布推「禁酒令」，旨在減少社交接觸及聚集。美國心理學會表示，疫情導致社交減少、孤獨感增加，可令人產生恐懼與焦慮，日常生活節奏被打擾及缺少有意義的活動，令人容易抑鬱及感到無聊，更可能因無力改變現狀而變得暴躁易怒。

應學會放鬆 發掘有意義活動

在這段非常時期應注重保護個人心理健康，美國疾控中心建議，應減少接收媒體及社媒資訊，因與疫情有關的新聞總讓人不快；人們亦應學會放鬆，發掘有意義的活動。若家中有兒童更應做好榜樣，獲取充足休息與睡眠、運動及均衡飲食，並為他們安排有規律的生活，包括定時學習及嬉戲。

港人接連經歷社會事件與新冠肺炎，情緒難免欠佳。本港多個組織在這段時間均設求助熱綫，例如全港社區抗疫連線設有電話熱綫及WhatsApp平台，免費提供心理支援服務（電話號碼：6773 0564）。

香港紅十字會因應疫情開放「Shall we talk」服務（WhatsApp：5164 5040）；香港心理學會輔導心理學部則每晚10時起在Facebook專頁直播45分鐘節目，邀請專家分享心理小知識、及鼓勵市民發問。

港人在疫情期間需注意個人情緒變化，調整個人及家人生活節奏，若有需要更應盡早求助。

▲ 市民在疫情期間需注意個人情緒變化，若有需要應及早求助。（馮漢柱攝）