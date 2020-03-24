特朗普「危機推卸學」 恐礙美抗疫

美國總統特朗普持續叫2019冠狀病毒為「中國病毒」，引發國際爭議--信不信由你，但他這種手段，其實是美國MBA（工商管理碩士）危機管理課程必然教授的3大處理方法之一，商人出身作政客的特朗普深諳此道，也就絕不為奇。

2月毫無作為 分離術切割責任

傳統危機管理的基礎理論，名為apologia theory--當中「apologia」一詞，有些人會理解為「道歉」，也就是英文的apology，但此語實際上源於政治修辭學，故此正確的繙譯應該是「辯解」--辯解理論包含3套應對危機的策略，最常見以至接近許多政客之本能反應，正就是「分離術」（dissociation）。若用廣東話演繹，則為：對唔住，唔關我事。

特朗普最近的演辭把「冠狀」統統換成「中國」之用意，明顯是要降低其說話內容的科學含量，並取而代之以「歸咎責任」（allocate blame）。因為若單純以科學數據考量，無論當局隱瞞了多少疫情，世界各地在1月下旬已得悉中國肺炎爆發到了必須封城的階段（武漢1月23日封城，當時尚未到農曆新年），且其後一個月的確診數字亦持續上升。

故特朗普上星期才抱怨「中國太遲公布」，完全是為自己在整個2月毫無作為，沒有及早做足準備的責任切割。

特美國優先 拒聯手中國抗疫

從危機管理角度看，「分離術」的最大問題是即使能成功推卸責任，當前之危機仍然存在：病毒從哪裏來也好，在美國持續擴散的話，始終需要由特朗普政府處理。固然，再往後的發展，是假如出現愈來愈多美國的州份認同以「中國方程式」處理疫情的話，則特朗普現時不斷歸咎責任的手段，很可能進一步打擊其管治權威，乃至影響其連任。

相比之下，辯解理論的第一式為「調和術」（conciliation）：承認有所不足並提出修正方法，期望群眾諒解。從公共衞生角度，現時疫情已全球爆發，解困之道亦毫無疑問應該採取國際聯防策略，各國互相合作、互補不足。可惜特朗普向來只顧強勢，加上一直堅持美國優先（America first）政策，故難以想像他會願意調和，跟中國聯手抗疫。

群體免疫變圍堵 英施「轉移術」

辯解理論還有一式叫「轉移術」（redefinition）。所謂轉移，卻不單單是轉移群眾視綫，而是重新定義問題--像英國的抗疫手段，原先打算以「群體免疫」（herd immunity）策略應對，又擬要求70歲以上長者自我隔離4個月那麼久。結果這建議本身立即變成政治危機，國民無法接受政府猶如「放棄策略」，叫人民自求多福。

數日後，英國首相約翰遜轉變策略，提出封鎖圍堵政策，要求國民自律，並盡量留在家中。當中使用的轉移術，是讓群眾先想像在「群體免疫」策略下，出現大規模確診個案將令數十萬人死亡，從而redefine核心問題其實在於資源有限：即人民須清楚意識到醫療系統會不勝負荷--否則一開始就說應付不了的話，反對派政黨便會借機要求政府額外注資，到時則反過來被定義為「不夠錢」的問題。

留意上述3套在辯解理論內的策略，並沒優劣之分，只求減低危機造成的損害，可謂「過咗海就係神仙」。然而近年隨着社交網絡急速發展，危機管理理論亦日新月異，新理論追求危中有機，即化解危困之餘還要轉守為攻，方為上策。今日政商兩界普遍應用的一套應對危機策略，名為卓越理論（excellence theory），當中有4大招數：

卓越理論4招 轉守為攻方上策

（1）宣傳--此法強調「負面宣傳也好過沒有人注意」，因此純粹追求群眾注意力，那怕散播假消息亦在所不惜，乃特朗普常用伎倆，包括他本月初聲稱美國的Covid-19治療方法（therapy），等同於能夠全面治癒（cure）此病！

（2）公告--這招注重單向發放信息，務求快而準，即使沒有甚麼重大進展，也經常面向傳媒和群眾。特區政府每天定時舉行的記者會，可以歸入此類別。問題是頻率高不等於有效：受眾接收的信息量就算很大，真正收到的信息卻可以很少。

（3）游說--第三招轉為雙向溝通，主要是利用科學數據，嘗試要求市民有所警剔而自發改變行為。當中最大難題是社交網絡內充斥假新聞，另外許多KOLs對科學數據亦各自解讀（就連如何解讀死亡率也有多種說法），往往令受眾無所適從，減低游說的成效。

（4）互諒--最後一招也依靠雙向溝通，但相對於以上透過科學數據說之以理，此法着重動之以情：坦認自己一方有何不足，解釋限制為何，再以市民利益為依歸。當中最大困難在於公眾信任極為薄弱，稍有差池，即難以繼續服眾，但和盤托出一切大小事項，卻隨時會因為市民錯誤解讀，而引發大規模恐慌。

自去年美國流感爆發過後，愈來愈多學者探討受眾面對醫療資訊，以上4種招數到底哪一套最有效。從解困角度，目前傳理學界及醫學界有共識的最佳策略是「先3後2」：意思是一旦有人在網上傳播假新聞或錯誤解讀的科學數據的話，政府要在最短時間內作出澄清，減低「思想播毒」的影響--如是者，則特朗普繼續信口開河，毫無疑問會打擊美國應對疫情的成效。

▲ 美國總統特朗普抱怨「中國太遲公布」，完全是為自己在整個2月抗疫毫無作為，沒有及早做足準備的責任切割。（法新社圖片）