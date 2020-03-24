林鄭向酒吧出招 下個目標是…… 政治版 2020/03/24 分享： 特首林鄭月娥昨日連出4招加碼抗疫，但其實她還留下伏筆，暗示餐飲業界若未能自發推新措施，減低疫情風險，或成為酒吧後的下一個管制對象。 林鄭今次出招和伏筆，與行政會議成員林正財前天的建議脗合。林正財當時表示 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 林鄭4招防倒灌 封關修例禁賣酒 今日 林鄭4招防倒灌 封關修例禁賣酒 私人遊樂場會所 暫停康體設施 今日 私人遊樂場會所 暫停康體設施 最新專欄文章 更多 酒吧戲院健身室 林鄭預警或出手 2020/03/23 酒吧戲院健身室 林鄭預警或出手 京限制美媒風波 駐港記者影響微 2020/03/20 京限制美媒風波 駐港記者影響微 確診人數急彈 港入境措施加辣否？ 2020/03/19 確診人數急彈 港入境措施加辣否？ 李梓敬憑網絡人氣 新民黨初選突圍？ 2020/03/18 李梓敬憑網絡人氣 新民黨初選突圍？ 政府資助零售業 借鏡李嘉誠基金會 2020/03/17 政府資助零售業 借鏡李嘉誠基金會 傅流螢 香港 疫情 林鄭月娥 餐飲 酒吧 林正財 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入