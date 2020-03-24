林鄭向酒吧出招 下個目標是……

特首林鄭月娥昨日連出4招加碼抗疫，但其實她還留下伏筆，暗示餐飲業界若未能自發推新措施，減低疫情風險，或成為酒吧後的下一個管制對象。

林鄭今次出招和伏筆，與行政會議成員林正財前天的建議脗合。林正財當時表示

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