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林鄭向酒吧出招 下個目標是……

政治版 2020/03/24

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特首林鄭月娥昨日連出4招加碼抗疫，但其實她還留下伏筆，暗示餐飲業界若未能自發推新措施，減低疫情風險，或成為酒吧後的下一個管制對象。

林鄭今次出招和伏筆，與行政會議成員林正財前天的建議脗合。林正財當時表示

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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