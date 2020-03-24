疫情百年一遇 抗疫須果斷擔當

新冠肺炎疫情惡化，專家警告香港未來兩周有大爆發風險，港府昨宣布封關，並擬修例推禁酒令，以減少社交接觸。當前防疫是跟時間競賽，港府須果斷擔當，免疫情失守，後果堪虞。

封關堵截病毒 禁酒被抨不足

特首林鄭月娥昨再宣布一系列防疫措施，包括由明天凌晨起為期14天禁止非本港居民乘飛機入境、所有人入境須強制檢疫14天、從歐美入境人士即使沒病徵也一律要進行病毒檢測、加強打擊違反檢疫令人士等。林鄭同時宣布將修例，暫時禁止全港8,600間食肆和酒吧賣酒，並要求處於私人遊樂場地的會所，停止體育活動。

港府加強防疫措施，底因有二。其一，疫情倒灌日趨嚴峻，自上周四累積確診個案首次突破200宗後，過去4天再大增148宗，當中73%有外遊紀錄。面對大批歐美留學生陸續回港避疫，現時只針對出現上呼吸道病徵人士才需病毒檢測，易有漏網之魚進入社區，故實施全面封關，旨在堵塞潛在漏洞。

其二，過去4天有27%確診屬本地社區感染，至少有3個群組，包括累計有10人參與婚宴染疫；10名確診人士曾到過蘭桂坊一帶飲酒或健身；4人因參加百人派對感染，正正反映社區正在爆發。這可能與部分家居檢疫人士違規外出播毒有關，部分原因是市民鬆懈，恢復社交群聚所致。

盡管港府認知到社區感染威脅，惟推禁酒令，與餐飲業研究如何減少婚宴和慶祝活動，都顯得不足及惹爭議，跟港大醫學院院長梁卓偉、港大傳染病中心總監何栢良要求須採戒嚴級別措施，如暫時限制酒吧、健身室、食肆營業的建議，有極大落差。

食衞局局長陳肇始也承認疫情處於戰爭狀態，惟港府在這關鍵時刻仍以擠牙膏方式應對。港府此舉固然擔心限制某些行業營運會遭到非議，又不想仿效英國政府補貼受影響員工的收入，更不願行使權力實施極端防疫措施，結果兩面不討好，隨時延誤抗疫最佳時機。

掃墓播毒風險 港府宜早綢繆

事實上，全球多國為了應對疫情，大多進入戰時狀態，以非常規手段應對，例如美國有約三分之一人受居家令限制活動，英國下令餐飲業和娛樂業暫停營業，德國更禁止兩人以上集會，意大利則封國，目的是要減少社交群聚。

與此同時，本港另一迫在眉睫的風險是清明節掃墓，不管乘車，還是步行上山，以至在墓前或龕位前拜祭，都易出現群聚播毒風險。港府在疫下宜早綢繆，勸喻市民延後掃墓，待疫情過後才拜祭？抑或採取人流管制？甚或封山？

今次疫情是百年一遇的危機，多國都採百年未曾用過的手段，港府更須突破陳規，參考各地經驗，並相信專家的評估，以有擔當的魄力作出果斷防疫決定，才能有效遏止社區大爆發，將疫情衝擊減至最低。

責任編輯：劉婉雯