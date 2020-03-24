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建造業關愛行動擴支援工種 齊心抗疫 華懋捐20萬個口罩

行政人員版 04:00 2020/03/24

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新冠肺炎疫情愈見嚴峻，社會上各個階層都受影響，需要外界支援。黛安知道，建造業議會早前推出嘅「建造業抗疫關愛行動」由即日起會擴大受惠對象，新增至政府及公共機構認可嘅7個持牌註冊工程人員工種；而華懋集團就捐出20萬個口罩畀有需要人士，希望大家齊心跨過疫境。

現時市面嘅口罩依然短缺，黛安聽公關姊妹講，華懋集團會捐出20萬個口罩，透過社會服務聯會轉贈畀有需要人士。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興話，香港正處於艱難時刻，希望以行動支持社區抗疫工作，真係好有心。

另外，建造業議會同業界聯合發起嘅「建造業抗疫關愛行動」，亦由即日起擴大行動規模，受惠對象增至包括機電工程署註冊電業工程人員，同埋水務署持牌水喉匠等7個持牌註冊工程人員工種。

香港機電業工會聯合會主席張永豪話，機電業作為建造業分支及較後期工種，部分做物業維修嘅工友因未必需要入工地，可能未曾領有建造業工人註冊證，依家計劃將涵蓋至機電等7個行業嘅持牌工友，係對工友嘅肯定同支持。

本文轉載自《晴報

華懋集團除咗捐口罩畀有需要人士，亦有派口罩及消毒搓手液畀員工。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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