突破1T數據處理速度  低成本高效能實現5G

香港應用科技研究院（應科院）在5G科技發展一直站在領先及領導地位，獲獎無數，並經常與不同的國際科技企業合作，其中一個最大亮點項目是聯同英特爾公司（Intel）一同研發突破性的5G核心網路技術及應用。

▲ 應科院自主研發的5G核心網，和Intel的硬件平台配合下，成功開發及優化5G核心網性能，能夠在單一伺服器上處理超過1.3Tbps的數據吞吐量。

隨着通訊事務管理局辦公室去年陸續指派及拍賣5G頻譜，預料商用5G服務將於今年正式出台，香港即將進入5G新紀元。香港應用科技研究院（應科院）首席技術總監許志光博士指出，應科院的5G通訊科技團隊，所研發方案一直都被本地及國際企業採用。自4G時代已聯同Intel展開緊密合作，共同致力推動網絡升級與轉型。直至2019年底，以應科院自主研發的5G核心網，和Intel的硬件平台配合下，雙方團隊在5G核心網絡研發中取得重大突破，成功開發及優化5G核心網性能，能夠在單一伺服器上處理超過1.3Tbps的數據吞吐量。許志光博士說︰「這個突破對5G發展的意義重大。高吞吐量、高速度和低時延是實現5G市場潛力和萬物聯網所必須的。」

▲ 應科院首席技術總監許志光博士

新技術突破硬件規限

應科院通訊技術（網絡軟件）總監苗家豪表示，這項技術的最大突破是成功在5G核心網軟件上取得成果。「要提高數據容量、傳送速度或減低時延，業內一般做法是使用專用硬件及增加硬件數量，但特製硬件限制多，成本亦較昂貴。這次我們成功在5G核心網軟件上做到，以至商家毋須通過購置昂貴的專用硬件來達到功能升級，既提升成本效益，亦可節省電力，更為環保。」此外，基於軟件具有高性能及彈性，在支援較小規模5G服務時，可以使用較低成本的硬件平台，降低營運成本。

正因為應科院的5G核心網路技術突破了通訊服務的容量與速度，苗家豪認為其關鍵之處是有助推進智慧城市的發展。「要發揮5G的最大功效，就要運用物聯網連繫各種智能產品、工具等。以建立車聯網為例，在道路建設時需要裝置大量的路邊感測設施，透過邊緣電腦以接收及運算海量數據，才能確保車聯網的安全運作，提供實時的資訊，讓駕駛者作出最適當的反應，這整個過程需要極高的5G性能，新技術的高性能正好有效應對要求，使5G的潛能得以充分發揮，加快智慧出行（Smart Mobility）的發展。」

▲ 要發揮5G的最大功效，就要運用物聯網連繫各種智能產品、工具等。

研究網絡分流以助5G增長

「物聯網的特點是將大量的數據和信息進行分析和處理，對各種工具、器材實施智能化控制，提升自動化的功能。展望未來的物聯網應用，如想增強物件之間的互動和自動化，必須持續改進5G技術；而我們目前正朝着這方向進發。」苗家豪強調，應科院的5G核心網路技術所具備的大容量、吞吐率及可拓展性，足以應對5G業務所帶來的種種挑戰，和未來10年5G服務需求的預期增長。

▲ 應科院通訊技術（網絡軟件）總監苗家豪

苗家豪補充，除了持續提高5G核心網絡的性能外，其團隊也積極研究資源分流與網絡融合。「當5G服務普及化之後，5G應用將會大幅擴大，整個網絡需要在同一時間處理大量數據，這可能導致網絡某些部分出現樽頸狀況，對服務構成影響。應科院的技術能夠提供邊緣分流及計算，將不同需要的數據分流及進行邊緣處理，維持服務的暢順，不影響用家體驗。」再進一步，5G網絡將與Wi-Fi等其他網絡接合，形成共融網絡，有助不同的智慧城市技術無縫銜接，讓各種技術得以更廣泛地應用。

香港應用科技研究院（應科院）由香港特別行政區政府於2000年成立，致力在5大範疇包括智慧城市、金融科技、智能製造、健康技術以及專用集成電路進行研究，旨在協助發展以科技為基礎的產業，藉此提升香港的競爭力。踏入20周年，迄今已完成約超過500項研究，擁有800多項專利，並獲頒多個獎項標誌技術成就。

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