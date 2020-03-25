原生雲瑞 SIEM 服務 微軟Azure Sentinel 以 AI 機器學習快速有效偵測安全威脅

微軟推出的 Azure Sentinel 是一個雲瑞原生的 SIEM (Security Information and Event Management) 服務，以應對企業因雲瑞服務普及，而忽略的資訊保安問題。相較一般 SIEM 只能簡單分析及收錄安全威脅，Azure Sentinel 融合 微軟的 AI 方案，有助企業快速分析大量數據，並查找疑似異常行為或安全隱患，進行防護、偵測、回應甚至追擊的功能。

機器學習模式減輕 IT 人員負擔

傳統 SIEM 平台的工作模式，會對查找到的異常行為或安全事件跡象發出預警，IT 工作人員需關注數以萬計的威脅訊息。Azure Sentinel 以 AI 方案加以排序及分析，透過內置的 100 多個警報規則及企業可創建的額外規則，將安全威脅進行過濾，減少達 90% 的誤報後，再通報 IT 工作人員進行回應。Azure Sentinel 根據有關回應，採用機器學習模式，優化分析及預警程序，對日後資訊安全問題做出更為精準的分析，以決定需通報 IT 工作人員的安全威脅。據已採用 Azure Sentinel 的 SWC Technology Partners 表示，雖然企業面對的網絡威脅，或不會因而減少，惟在企業無須額外增加成本或資源的前提下，透過 AI 系統的協助，即使過百萬條記錄，所需的回應時間亦可大幅縮短至以秒速計算，企業可節省成本，亦可為更多客戶服務。

快速彙整分析巨量資料

隨著網絡威脅及駭客手法日益多變，Azure Sentinel 以 微軟Intelligent Security Graph 為巨量資料庫，每日以機器學習模式，快速彙整並分析從內部部署、雲端使用者、應用程式、伺服器與軟硬體資產等不同來源收集到的數據及威脅事件。企業也可直接串連現有的機器學習模式及威脅分析系統，甚至從第三方軟體解決方案中導入數據，以及支援自定義的公共事件格式 (CEF)，更為彈性地按個別需要，打造企業專屬的資訊保安方案，優先讓 IT 相關人員處理重大威脅。

微軟365 的用戶現時更只須點擊數次，即可直接將資料匯入 Azure Sentinel 進行分析。知名時裝網店 ASOS 便採用 Azure Sentinel 將包括 Azure Security Center、Azure Active Directory 及 微軟365 的數據整合在一起，再無須以經由多組系統處理，更為輕鬆、快速及有效率地監測安全威脅，確保其業務及客戶不受影響。

主動找出潛在安全風險

透過 AI 的機器學習模式，讓 Azure Sentinel 擁有主動出擊的能力，能夠預先偵測違反日常行為的可疑活動，例如異常登入、資料大量存取……等，並作出實時預警，通報 IT 工作人員將出現的安全漏洞，及早作出回應。雲瑞服務供應商 RapidDeploy 便曾嘗試以大量複雜的網絡攻擊對 Azure Sentinel 進行測試，均觸發通報預警，攻擊亦未能湊效，足證其防護能力。此外，Azure Sentinel 可無縫連結企業的基礎設備及數據庫，讓類似 RapidDeploy 的雲瑞服務公司，無須花時間及金錢完成部署工作，業務更能聚焦於服務客戶，增加企業潛在競爭力，應對長遠發展。

▲ 透過 Azure Sentinel，可串連現時的保安方案，更有效保護企業業務及其客戶。

▲ Azure Sentinel 可監測網絡出現的異常行為，並給出詳細報告，一目了然。

▲ Azure Sentinel 只須數秒即可完成彙整數據、以 AI 偵測安全風險、進行分析，並實時發出警報。

(資料由客戶提供)

