一般人前屈或外展提高手臂，當超過一定角度時，肩胛會旋轉但仍緊貼胸壁；假若肩胛肌肉無力，肩胛外或內側則會異常凸起，若從後觀察肩，會看到所謂「天使之翼」的翼狀肩或蝴蝶肩。翼狀肩是肩疾患的表徵，通常只出現在單側肩部，患者會有提臂困難及無力，但起初甚少出現肩部疼痛。

要維持肩胛的正常位置，是要由前鋸肌及斜方肌負責，但若果兩者各自的肌力不足，則會引起不同表現的「天使之翼」。前者會導致肩胛內側突出的翼狀肩；後者異常則胛外側隆起。而綜觀來說，翼狀肩多由於前鋸肌無力所引起。

前鋸肌位於胸壁後外側，肌肉起及止是連接肩胛內緣及胸壁，並由於胸壁端呈鋸齒狀多頭分布，故此稱為鋸肌。前鋸肌負責肩胛的外旋動作，並幫助了舉臂動作期間維持肩胛能緊貼胸壁。

導致前鋸肌肌肉無力，往往與胸長神經受損有關，一般成因包括發炎感染、肩部受傷，或訓練方法失誤，導致胸長神經受壓。而亦由於胸長神經沒有皮膚痛覺分支，症狀限於肌肉無力，起初鮮有肩胛處痛症。日後亦由於肩活動不利，肩會較容易繼發肩夾擠症候群等軟組織的勞損，最終才誘發肩部其他原因所致痛症。

翼狀肩的診斷是依靠患者症狀而判斷：臨床觀察到左右肩胛不平衡，肩胛隆起，患側舉臂幅度受限，提舉重物無力。此外，翼狀肩亦可分真假性：真翼狀肩表現為肩胛內側緣完全凸起；假性翼狀肩只有下端肩胛突出，並多與因胸小肌緊張，肌肉彈性不足有關。若翼狀肩問題是由於肩胛肌力不平衡所致，物理治療運動能幫助恢復前鋸肌肌力。但假若狀況持續半年更甚，則應作西醫進一步檢查，釐清胸長神經受壓原因及位置。

最後，「天使之翼」翼狀肩並非健康正常的肩胛表現，若持續日久，更可引致肩部其他痛症。所以若果肩胛動作持續不順，建議你向相關醫療人員查詢是否翼狀肩或蝴蝶肩作怪。

▲ （專欄作家提供圖片）