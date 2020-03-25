我有一位朋友，任何時候都要有人陪在身邊。他說：「因為我怕孤獨。」我告訴他：「任何一個人，我們一生走過最長的一段路，就是孤獨。」

人生就是不斷在分離、重逢，然後再分離，到最後都是你自己一個人在走。

我的人生有過好幾次「重大分離」。第一次，是我離開自己工作了七年的電視台，離開我工作了十一年的新聞界，投入一個完全陌生的娛樂事業。我好怕跟人farewell，因為好不捨得，但又唔走唔得。每一次轉身後，以後還會不會重逢？我不知道。但我相信，人生的軌迹多多少少是由上天安排，每個人都有注定要走的路。時間到了，無論有着幾多的無可奈何，也只能孤獨上路，去開闢另一個天地。

第二次分離，是去英國讀書。由香港去了一個陌生的國度，在陌生的人群裏重新再去建立自己。還有跟愛人的分離，到今天為止，我仍一直是把他們還給茫茫的人海，即使大家曾經是多麼相愛。

每一個人都是這樣跌跌蕩蕩地不斷在分離、重逢，再分離；一個人不可能一輩子都在熟悉的人群中、環境中生活，總有迫不得已的原因你要自己上路，注定了你要自己去經歷、去受傷、去學習，讓你變得更勇敢，也因為孤獨過，會更珍惜擁抱的溫度。

今天，我也跟你們告別了。

有人說，人的一生會遇到2,920萬人，這個數字如何得來，我不知道，但的確每個人一生都會遇上好多好多的人，但是可以相愛或者成為一輩子朋友的機會率就很低，不足百分之一。人與人之間往往能夠擁有的，最多也只是一段緣份。

相遇是一種運氣，錯過也是。

（編按：本欄暫告一段落，感謝張寶華小姐留下字字珠璣，同時亦感謝讀者一直以來的支持。）