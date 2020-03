我有一位朋友,任何時候都要有人陪在身邊。他說:「因為我怕孤獨。」我告訴他:「任何一個人,我們一生走過最長的一段路,就是孤獨。」

人生就是不斷在分離、重逢,然後再分離,到最後都是你自己一個人在走。

我的人生有過好幾次「重大分離」。第一次,是我離開自己工作了七年的電視台,離開我工作了十一年的新聞界,投入一個完全陌生的娛樂事業。我好怕跟人farewell,因為好不捨得,但又唔走唔得。每一次轉身後,以後還會不會重逢?我不知道。但我相信,人生的軌迹多多少少是由上天安排,每個人都有注定要走的路。時間到了,無論有着幾多的無可奈何,也只能孤獨上路,去開闢另一個天地。

第二次分離,是去英國讀書。由香港去了一個陌生的國度,在陌生的人群裏重新再去建立自己。還有跟愛人的分離,到今天為止,我仍一直是把他們還給茫茫的人海,即使大家曾經是多麼相愛。

每一個人都是這樣跌跌蕩蕩地不斷在分離、重逢,再分離;一個人不可能一輩子都在熟悉的人群中、環境中生活,總有迫不得已的原因你要自己上路,注定了你要自己去經歷、去受傷、去學習,讓你變得更勇敢,也因為孤獨過,會更珍惜擁抱的溫度。

今天,我也跟你們告別了。

有人說,人的一生會遇到2,920萬人,這個數字如何得來,我不知道,但的確每個人一生都會遇上好多好多的人,但是可以相愛或者成為一輩子朋友的機會率就很低,不足百分之一。人與人之間往往能夠擁有的,最多也只是一段緣份。

相遇是一種運氣,錯過也是。

(編按:本欄暫告一段落,感謝張寶華小姐留下字字珠璣,同時亦感謝讀者一直以來的支持。)

撰文 : 張寶華

欄名 : NO ME TOO