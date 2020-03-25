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延期考驗中國隊

副刊版 2020/03/25

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消息傳來，東京奧運會好大機會要延後舉行，時間節點上不外四種可能性。一是延後一個月（已是全不可能），二是延到年底冬天（很難保證疫情已扭轉，機會也不大）。三是延後一年至二○二一年夏天，或者延到二○二二年夏天。

相信最有可能是延至明年夏天，因為如果延期到二○二二年的話，又會有另一個問題出現。就是大型國際運動會將會有三個：東京奧運會、杭州舉行的亞運會、卡塔爾世界盃足球賽事。不可能有三個大型運動會同時在夏天舉行吧！已經不算冬天會舉行的北京冬季奧運會。另外，對運動員而言也不是好消息，兩年光陰在體育生命中是極長時間了。

中國體育界已在評估延至明年的影響，因為三十大關老將太多，着實是不太有利，對幾個重要中國熱門運動奪金項目如排球、田徑、舉重、游泳、跳水等，打擊都很大。譬如，中國女排的王牌，如劉曉彤、丁霞、顏妮等，都超過三十歲了，再等多一年就是體能的更大挑戰。

乒乓球隊的冠軍級四大天王天后，馬龍、許昕、丁寧、劉詩雯明年也就全部年屆三十或以上，等一年或者可以，等兩年的話就不用了，直接可提早退休。不要以為對所有運動員而言，都是面對公平的年紀大一歲的體能挑戰，不要忘記，以乒乓球而言，中國主要對手日本隊的王牌，如張本智和、平野美宇等，都只是○○後年輕人，對他們而言，則只是吸收多一年比賽經驗。

加上過往金牌人物孫楊無戲，舉重、鐵餅等的運動員甚至有去到三十六歲，計起上來，以上重點項目若失利的話，中國隊總共將損失十幾面金牌。還有女排教練郎平的情況：她本身合約是到今年，即帶領女排打完東京奧運就結束並退休，若是延期，她可能得簽多張約打到巴黎奧運了。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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