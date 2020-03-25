美國休士頓大學社工系的研究教授Brene Brown，致力研究人類的脆弱、勇氣、價值感及自卑感。她耗六年傾聽數千個故事，並進行數百個面談，為的是研究一個題目：那些確認自己是有價值、活得很有滿足感的人，為何可活得那樣快樂？他們究竟有甚麼共同特質？

答案原來是這樣的：一、這些人會付出全心全意去對待人與事（whole-heartedness），並以強烈價值感活着。二、他們具備勇氣（courage）去承認和面對自己的不完美。三、他們都有熱熾的憐憫心（compassion），並深諳憐憫心不能齋消耗自己，要先懂得對自己好，才能對別人好。四、他們都能跟人有連繫（connection），而這種連繫，是以真實的自己（authenticity）與人交往，而非以一個只想符合別人期望的自己去面對人。

而在Brown眼中，這些人最獨特的特徵是：五、他們都能坦蕩地接受自己的脆弱（vulnerability），且不怕讓人知道或看到。「脆弱」究竟是指甚麼呢？就是把自己暴露於可能被人拒絕／嘲笑／冷待的場景當中，如：主動請求幫忙或請教別人、邀人去約會、學新技能、願意先說「我愛你」、主動跟人打招呼等。他們當然知道，自己先主動行出第一步，會有遭人拒絕之可能，亦知道遭人拒絕並非很自在的事，但他們相信，讓人脆弱的，會讓人美麗與成長；能有勇氣踏出舒適圈的，世界就有新景象。

愈有勇氣去be vulnerable、在人前呈現自己脆弱／不完美／不夠好的人，其實內心強大，因為根本不介意。但現在我們看到的，是處處玻璃心，若一個人或一個領袖，連丁點兒真相或指正都受不了，強大極有限。愈要滅聲者，愈說明其底蘊實不堪一擊，虛得只可讚。