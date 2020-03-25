  • 22°C
香港時間 : 2020325日 (三) 02:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

真正的強大

副刊版 2020/03/25

分享：

美國休士頓大學社工系的研究教授Brene Brown，致力研究人類的脆弱、勇氣、價值感及自卑感。她耗六年傾聽數千個故事，並進行數百個面談，為的是研究一個題目：那些確認自己是有價值、活得很有滿足感的人，為何可活得那樣快樂？他們究竟有甚麼共同特質？

答案原來是這樣的：一、這些人會付出全心全意去對待人與事（whole-heartedness），並以強烈價值感活着。二、他們具備勇氣（courage）去承認和面對自己的不完美。三、他們都有熱熾的憐憫心（compassion），並深諳憐憫心不能齋消耗自己，要先懂得對自己好，才能對別人好。四、他們都能跟人有連繫（connection），而這種連繫，是以真實的自己（authenticity）與人交往，而非以一個只想符合別人期望的自己去面對人。

而在Brown眼中，這些人最獨特的特徵是：五、他們都能坦蕩地接受自己的脆弱（vulnerability），且不怕讓人知道或看到。「脆弱」究竟是指甚麼呢？就是把自己暴露於可能被人拒絕／嘲笑／冷待的場景當中，如：主動請求幫忙或請教別人、邀人去約會、學新技能、願意先說「我愛你」、主動跟人打招呼等。他們當然知道，自己先主動行出第一步，會有遭人拒絕之可能，亦知道遭人拒絕並非很自在的事，但他們相信，讓人脆弱的，會讓人美麗與成長；能有勇氣踏出舒適圈的，世界就有新景象。

愈有勇氣去be vulnerable、在人前呈現自己脆弱／不完美／不夠好的人，其實內心強大，因為根本不介意。但現在我們看到的，是處處玻璃心，若一個人或一個領袖，連丁點兒真相或指正都受不了，強大極有限。愈要滅聲者，愈說明其底蘊實不堪一擊，虛得只可讚。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

骨架即氣架
2020/03/20
骨架即氣架
行銷失明症
2020/03/19
行銷失明症
快活要由心
2020/03/18
快活要由心
我都有今日
2020/03/13
我都有今日
出了甚麼岔子
2020/03/12
出了甚麼岔子
職場文化 家庭教育 正能量 職場技能 領導能力 利嘉敏

上一篇文章

防疫飲食備忘錄

下一篇文章

同一條船上
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

關愛包容回港人士 全城嚴捉違疫劣民
關愛包容回港人士 全城嚴捉違疫劣民
專家樓論 - 低調減價清存貨
低調減價清存貨