疫情重擊經濟 金融震盪看3因素

全球疫情急劇升溫引發金融震盪。世界亦正面對百年一遇直追1918年「西班牙流感」的大瘟疫，所衍生的經濟及金融危機，又可能促成「百年一遇」、有如上世紀20年代所發生的大蕭條，對事態的發展須予密切注視。

歐美疫情失控 4大原因

世衞之前已把新冠肺炎定性為大流行（pandemic），現時爆發焦點已由亞洲轉到歐美，且有失控迹象。中國病例佔世界總數已不足三分一，死亡人數亦被意大利超越。中國疫情只是序幕；病例以萬計死亡以千計，歐美若出現超級大爆發，病例將以千萬計，死亡以十萬計。

德國總理默克爾擔心會有六至七成國人感染，英美等國的專家估計亦有類似比率，世衞顧問更早已預警了三分二人感染的可能性而成為「超級大爆發」。歐美疫情失控的可能性來自幾方面：

（一）初期重視不夠或策略偏差。如特朗普指當作流感算了和英國推行「群體免疫」法等，拖延了應變行動。

（二）行動太遲擴散已多，染病基數很大難於控制。歐美到最近才採取較嚴厲及全面的封關封城措施，但多國病例已以千計、萬計，死人以百計、千計。相比中國封城時，確診數百，死人十餘。

（三）封城欠嚴謹。由於政府着力不足人民不接受，在封城好一段時間有名無實：上面封下面鬆，結果一場空。新一輪封城看來動了真格，多國還出動了軍隊，但效果如何尚待觀察。

（四）醫療資源不足。即使封城有效，但檢測、隔離及治療的配套人力物力不足，封了也難以控制疫情。未來數周十分關鍵，而中國也要待封關封城後約三周，新增確診數才開始見頂回落。

量寬泡沫+債務 比海嘯更受壓

自2月底起，歐美民眾開始恐慌出現搶購，金融市場隨之大幅震盪，金油股債滙各市齊挫。當中又有不少多年罕見或前所未見的現象，如美滙指數破100，英鎊創35年新低，美股下調之速乃二戰後首見，且10天內出現四次熔斷（紀錄中之前只有1997一次），美國國債首見全綫債息低於1厘，油價見20年來低位等，反映恐慌程度已超越金融海嘯之時。未來金融震盪的演化還要看幾個重要因素：

（一）泡沫爆破導致市場深度調整，如11年的美股牛市及30年的債券牛市結束等。長年的超低息及量寬，又造成了許多巨大扭曲和隱蔽風險源，可觸發大調整。

（二）債務過重。金融海嘯後全球債務負擔不減反增，並形成了各種債券泡沫，尤須注意高收益企業債及歐豬國主權債等的表現。

（三）金融機構壓力急升。與金融海嘯不同，今次首當其衝的未必是商業及投資銀行，而是各種基金及金融服務公司，如資產管理及財務公司等。

與金融海嘯時不同，疫情對經濟的打擊是直接的，特別是在各國全面封城後，人流大幅中斷，造成了供應及需求鏈「雙斷裂」：人們不能開工令生產停頓，不能消費令需求停頓。受衝擊最重的是服務業，而恰好歐美經濟這佔了GDP大頭，可達六至七成，故受創尤深而影響面極廣。

多國財政危機 實體經濟瀕危

這種全球性的封關封城前所未見，對習慣了全球化的世界經濟震動更大，所造成的經濟損失自然也是前所未見。

除了上述的直接打擊外，疫情引發的金融震盪又帶來了間接打擊，並形成金融與經濟危機併發的惡性互動，險上加險。同時尤須注意兩點：

（一）財政危機。經濟衰退及紓困開支將加大財赤，而歐美多國債負已高（如美日意等）問題尤大。

（二）重要實體經濟企業瀕危，如波音已向政府求助。

這是一場罕有的經濟災難，對出現世界性衰退的預期幾成主流，有不同意見的只是對其深度及持久性的預測。如對美國季度收縮預測有一成多至五成，失業率可達兩至三成。摩通指這場衰退可直追上世紀大蕭條，股神巴菲特則說活了89歲才首次見到如此嚴峻的局面。商品大王羅傑斯也說此乃一生首見的最惡劣熊市。

世界前景繫於疫情發展，對此不乏悲觀估計。洩出的英國政府內部報告指可達八成感染率，800萬人住院。美國內部報告指新疫症傳播力強如1918流感，影響可達18個月。美國國會主治醫生估計，美國人感染可達1.5億，而只八成可康復。

總之，如果大瘟疫出現超級大爆發，則必引發金融超級風暴和經濟超級衰退，亦即步上大蕭條之路。當然這非注定：中國便證明大瘟疫也「可防可控」，但歐美呢？God bless Europe and America！

▲ 新冠肺炎全球疫情急劇升溫引發金融震盪。世界亦正面對百年一遇直追1918年「西班牙流感」的大瘟疫。（路透社圖片）