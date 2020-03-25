齊伸援手 助露宿者度過疫境

新冠肺炎疫情下，人們紛在家自我隔離，無家可歸者又應如何自處？外國政府為應對社區爆發，為露宿者提供臨時住宿等支援，港府難以效仿，惟有以提供防疫物資協助他們度過難關。

露宿者乏居所 增染疫風險

美國加州州長Gavin Newsom上周二確認，矽谷發生首宗露宿者感染新冠肺炎後死亡的個案，並估計此類個案將陸續有來。《Vox》分析指，露宿者在疫情下是高危的群體，缺乏穩定居所可危害個人健康，再加上缺乏醫療資源、營養不良及個人衞生欠佳，令他們在大流行下成最脆弱一群。

當控制疫情取決於民眾實施自我隔離，合適及穩定的住所便成了醫療必需品。澳洲悉尼大學教授Nicole Gurran表示，為應對社區爆發，政府須加緊在醫院附近提供合適住所，包括徵用當地酒店或旅舍、空置的房屋、其他醫療場所、或建立臨時宿舍。她舉例指，塔斯曼尼亞大學已將其中一個學生宿舍提供予當地政府，作臨時住宿。

加州供臨時住宿 助自我隔離

加州各大城市面對疫情，已設法為露宿者提供臨時居所，例如三藩市租用大批露營車及酒店房，以隔離懷疑感染的露宿者。加州政府亦宣布，已在奧克蘭國際機場附近租用兩間酒店為露宿者在疫情期間提供住所，更表示全州有多達901間酒店可能獲租用作此用途。

紐約州議員Andrew Hevesi周一亦強調「住屋就是醫療（housing is healthcare）」，促請州長古莫（Andrew Cuomo）免卻露宿者旅舍的租金，並增加撥款200萬美元，為無家可歸人士提供多種支援，包括食物援助、及聘請臨時人手提供服務。

本港露宿者問題近年愈趨嚴重，香港城市大學應用社會科學系研究指，社署指過去3年露宿者綜合服務隊及其他服務單位曾接觸的登記露宿者不斷上升，分別為924人、1,127人及1,297人。而在24小時快餐店借宿的無家者（俗稱麥難民）的人數由2015年的256人，增至2017年的384人。

政府統計處早前公布，本港2019年12月至2020年2月的失業率為3.7%，創9年新高。經濟不景氣，恐令更多人流落街頭，疫情當下更增加社區爆發的危機。然而，本港要如外國開放酒店乃至空置房屋予露宿者入住，較難操作，亦有酒店拒絕持強制隔離紙的人士入住。

因此港人更應發揮鄰里精神，在力所能及的範圍內支援有需要人士。特首林鄭月娥本月初曾落街為露宿者派發口罩等防疫物品，呼籲多關心弱勢社群。以善心見稱的燒臘店老闆「深水埗明哥」，本月初已捐出逾10萬個口罩及6,000公斤白米；港大內科及肝臟科講座教授黎青龍與醫護人員及學生組成的「民間防疫小隊」，除了為露宿者送上口罩，更教他們如何正確戴上、及洗手的方法與重要性。

露宿者的健康安危關乎全社會，疫情期間需靠市民發揮善心，協助他們度過逆境。

▲ 露宿者缺乏單獨隔離空間，是疫情下的高危群體；圖為美國三藩市安排露宿者入住露營車。（路透社圖片）