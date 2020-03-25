企業臨連鎖倒閉潮 政府要出招

自去年社會事件至本年新冠肺炎衝擊，導致本地大小企業經營困難。現在疫情全球爆發，世界各地封關，美股23年首度半月內多次跌停板，有國家更無限期停市﹔香港亦自開埠以來首次封關，禁止外國人入境，大力壓減輸入病例﹔港府更將禁止8,600家食肆賣酒，目標是減少市民社交聚集，但亦變相同步宣告本港經濟進入寒冬。

旅客跌逾九成 經濟步冰河期

更甚者，日前公布2月訪港旅客數字按年下跌96%，僅得2003年沙士最差月份一半，預測本月會進一步降低﹔缺少訪港人流，導致由旅遊、航空、酒店、批發零售到飲食等本港主要行業連鎖停擺，亦直接影響就業：港府上周公布失業率惡化至九年來最高的3.7%。

本港經濟明顯已經步入冰河時期，最先出現的現象是企業資金周轉不靈，而在同一產業鏈上的其他企業環環相扣，就會湧現債務違約，導致企業層壓式連鎖清盤倒閉。

政府挽救企業措施，離不開減輕負擔和減少規管（de-regulation）兩種法門。港府早前推出300億「防疫抗疫基金」就是為企業減輕負擔；至於減少規管方面，在這經濟「跳崖」急轉時，企業雖然面對短期而迫切的周轉財困，但捱過困境後，長遠其實可生存及繼續經營；因此，港府有迫切性考慮重啟「企業拯救程序」立法，為「撑企業」提供新選項。

現時清盤制落後 倡設緩衝期

本港現時企業清盤制度落後。一般而言，企業在經濟下行常見問題，就是現金流緊張，當陷入財困並嘗試重組拯救時，很多時債權人亦會同時展開追討，由於時間緊絀周轉不靈，大多導致企業重組失敗，清盤收場。因此，面對可遇見的企業連鎖倒閉潮，港府必須考慮重新設立拯救企業安排，目標是為瀕臨破產的上市及非上市公司，在清盤前提供一段緩衝期，暫緩清盤，讓財困企業騰出時間尋找白武士。

「企業拯救程序」並不是全新事物，建議早於1996年由法改會提出，港府亦曾在2010年展開公眾諮詢，財經事務及庫務局在2014年5月亦曾公布「設立法定企業拯救程序」的詳細建議，惟至今只聞樓梯響；若重啟修例，可考慮以下兩個重點：

讓企業集中精力 尋找白武士

第一，拯救企業的可操作性。根據上述2014年政府草案建議，當企業無力償還債務（Insolvent）而遭啟動清盤程序時，可透過董事會決議，並獲得抵押債權人書面同意下，委任一名香港註冊會計師或香港執業律師擔任臨時監管人（Provisional Supervisor），暫時接管公司和規劃拯救公司方案，為期不多於45天。如經債權人會議批准，舉行最終債權人會議時限，可延至由臨時監管期起計六個月內﹔如有需要，債權人亦可向法院申請延期至合適時間，變相延遲最後清盤時間。

設立這段緩衝期的目標，是暫緩對企業的訴訟及其他法律程序，好讓企業集中精力和時間尋找白武士投資，或與債權人進行債務討論，不用因短期無力償還債務而直接進入清盤程序，令公司倒閉。

企業拯救程序具有法定框架，然而法院程序較清盤少，成本較低，亦較有可能得出貼近企業現實情況的拯救方案。

法院程序少 成本較清盤低

第二、持份者的利益。傳統清盤費用昂貴，過去不少案例顯示企業在清盤後，均須繳付高昂的破產費用，導致各債權人「顆粒無收」。在新建議下，企業如獲拯救，債權人獲得的回報必定多於由公司清盤所得。

對股東而言，若然企業清盤，他們在公司資產分配名單中敬陪末席，通常不會取得任何剩餘資產，在企業拯救程序當中則仍有翻身機會。對僱員來說，則有利於保住就業，捍衞退休金及其他應有福利。

宏觀而言，在港府「撑企業，保就業」的策略下，「企業拯救程序」不但可能挽救因經濟突然下滑而出現短期問題的企業，避免連鎖倒閉骨牌效應，同時亦保住打工仔飯碗。當然，若是因經營不善或其他內在因素倒閉的公司，此修例並不是他們起死回生的靈丹妙藥。在面對可預見的經濟跳崖，盡速重啟修例，則可以成為不少有為企業的續命丹。

▲ 面對可見的企業連鎖倒閉潮，港府須考慮重新設立拯救企業安排，為瀕臨破產的公司，在清盤前提供一段緩衝期，讓財困企業騰出時間尋找白武士。（資料圖片）