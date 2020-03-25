儲局繞過銀行親放貸 急救借保命錢 評．析．天下版 2020/03/25 分享： 美國政府的財政刺激經濟方案在國會受阻，聯儲局被迫再披甲成救市主要軍。儲局在周一開市前宣告無上限量化寬鬆（QE）全方位買債外，更破天荒推出多項為全國大小企業信貸、消費信貸「包底」的計劃，首次將過去針對金 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 港股跌市成交增 港交所成疫市之選？ 2020/03/24 港股跌市成交增 港交所成疫市之選？ 交易講場 - 投資環境 每10年現大規模轉變？ 2020/03/23 投資環境 每10年現大規模轉變？ 交易講場 - 煤氣長勝神話破 高息股難避險？ 2020/03/21 煤氣長勝神話破 高息股難避險？ 交易講場 - 美股屢熔斷無效 停市可遏恐慌蔓延？ 2020/03/20 美股屢熔斷無效 停市可遏恐慌蔓延？ 交易講場 - 全民直升機派錢 特朗普救市先救人 2020/03/19 全民直升機派錢 特朗普救市先救人 經濟 疫情 新冠肺炎 美國 美元 英國 銀行 人民幣 金融 GDP 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入