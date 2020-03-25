儲局繞過銀行親放貸 急救借保命錢

美國政府的財政刺激經濟方案在國會受阻，聯儲局被迫再披甲成救市主要軍。儲局在周一開市前宣告無上限量化寬鬆（QE）全方位買債外，更破天荒推出多項為全國大小企業信貸、消費信貸「包底」的計劃，首次將過去針對金

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