關愛包容回港人士 全城嚴捉違疫劣民

出外打籃球、吃車仔麵，真的那麼重要？連日來有不少須家居檢疫人士違規外出，自私、不負責任的行為，大幅增加社區播毒風險，市民恐慌，已經再影響到大眾日常生活，政府檢疫措施被抨不到位，大家動員起來，全民監察舉報，執法當局更須迅速加強執法檢控，力求在最短時期內，收阻嚇作用。現在是治亂世，必須用重典！

安享防疫成果 維護港安全有責

對海外入境人士強制檢疫措施上周落實以來，不時傳出有人違規外出，有些並在社交媒體上載了影片，先繼山頂有戴檢疫手帶的年輕男女落街打籃球後，前天沙田有父女偷偷外出用膳，遭網民發現舉報；亦有發燒青年剪斷監察手帶落街買車仔麵，遭途人揭發。這些人貪一時玩樂或口舌之快，置社區安全不顧，實在是極度自私的惡劣行為。檢疫人士違反檢疫令，底因有二。

其一，家居檢疫完全靠自律，講求公民教育、意識，很多年輕人尤其留學生，從海外回港避疫，眼見港人全部戴口罩，做足防疫措施而覺得香港較安全，令他們防疫鬆懈。竟還有家長，可能怕兒女悶，還陪他們出外消遣，大大增加向社區播毒風險，他們真是愧對香港人的劣民。

其二，港府檢疫措施和執法不到位。所有從海外入境人士須配戴新研發的監察手帶，但手帶甩漏多，既沒要求在機場即時啟動，待回家才下載程式，結果三分之二手帶無法啟動，凸顯政府沒測試好，倉卒推出應用。即使部分手帶有啟動，當檢疫人士遠離居所或剪斷手帶，也不會響起警號，更讓人心存僥倖，以為偷偷外出未必會被截獲；而且之前雖有多人被逮住，但檢控寥寥可數。

檢疫人士外出是不道德、不負責任行為，因他們從高風險地區回港，可能是潛在帶菌者。數據顯示，自1月底以來，全港市民高度防疫下，才將疫情控制住，每天新增確診數字控制在單位數，但自上周二起卻呈雙位數，過去8天累計增加229宗，當中74%屬輸入個案。

既然勸喻自律無效，惟有靠社會監察。港人為了自身和社區安全，倘若發現有人違反檢疫令，用手機拍下證據，並立刻報警，以便警方拘捕。港府不要空言零容忍，要說到做到，務必作出檢控。違反檢疫令屬刑事罪，最高可判監半年和罰款2.5萬元。

違檢疫令留案底 或撤就讀資格

貪一時之快違規，隨時要付出沉重代價！英國逾百家學校得悉有香港留學生違反檢疫令的鹵莽行為，正研究紀律處分，嚴重者可開除學籍或取消學生簽證。家長角色尤其重要，須勸導孩子，更應從旁監督子女坐14天「疫監」，以免累己害人。

為免香港在這波疫情下淪陷，回港人士須自覺家居檢疫，若連14天也受不住，如何對得起港人和捨命救人的醫護防疫人員！

責任編輯：陳靜芬