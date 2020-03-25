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大富翁遊戲85歲生日 主題館辦多項活動慶祝

行政人員版 04:00 2020/03/25

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玩遊戲無分年齡，一向深受大人小朋友喜愛嘅桌上遊戲《大富翁》，原來今年3月19日已經85歲！黛安收到風，剛於上年10月底開設全球首個大富翁主題館——香港大富翁夢想世界TM，由即日起至明年3月18日，展開為期1年慶祝大富翁先生85歲生日慶祝活動，內容好豐富啊！

大富翁1935年喺美國面世，全球累積超過10億玩家，fb粉絲亦超過千萬，非常犀利。公關姊妹話，今次慶祝活動包括推出極具紀念價值嘅大富翁夢想世界TM入場門票、大富翁85周年紀念明信片、85周年紀念版大富翁及照片背景；場館內布置及設施以85周年為主題，包括設大富翁85周年紀念金郵筒、大富翁85歲生日蛋糕等供大家影相打卡。

更特別嘅係，香港版85周年紀念版遊戲將喺今年下半年推出，附上8款代表美好生活嘅金色棋子︰賽車、太陽鏡、遊艇、領呔、飛機、直升機、手錶和大富翁高帽，好特別㗎！此外，大富翁85周年世界大賽明年3月喺大富翁夢想世界TM舉行，令人期待！

公關姊妹話，大富翁先生為感謝大家一直支持，凡香港身份證或海外護照號碼中有85兩個數字相連嘅市民及遊客，均可以於即日至明年3月18日期間免費入場，同行者只需讚好或追蹤大富翁夢想世界TM fb或IG專頁，亦可享85折購票入場優惠。但留意番呢個優惠至少兩人同行先可以使用，仲有身份證號碼或海外護照號碼都必須為連續數字85.

本文轉載自《晴報

場內有大富翁85歲生日蛋糕供粉絲打卡影相。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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