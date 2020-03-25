「相輔。雙承」展覽藝聚港鐵中環站

都市人生活繁忙壓力巨大，好需要欣賞多啲藝術作品，洗滌心靈。港鐵公關有好介紹，就係由即日起至5月20日，賽馬會創意藝術中心（JCCAC）以「相輔。雙承」為主題嘅藝術展覽，已喺港鐵中環站J出口嘅「港鐵‧藝術」展覽空間展出。

公關姊妹話，位處石硤尾嘅JCCAC係由整幢廠廈活化而成的藝術村兼藝術中心，參與今次展覽嘅都係駐村藝術家，20多件展品係由當代水墨大師、陶藝家、西洋油畫家等資深藝術家同埋佢哋嘅門生，以日常生活為靈感共同創作嘅藝術作品，水準極高。

JCCAC行政總裁侯婥琪同黛安分享，佢話藝術創作常被視為孤獨嘅工作，然而教學雙長，今次展覽就通過兩代藝術家對創作的詮釋，畀公眾探索作品之間的藝術對話，並感受到藝術當中的創造性和傳承。

港鐵事務總監蔡少綿就話，藝術係啟發靈感嘅泉源，可以令人暫時脫離煩囂生活，享受片刻寧靜。黛安非常同意啊，大家如經過港鐵中環站，真係要去好好欣賞。

本文轉載自《晴報》